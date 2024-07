1ère conférence des préfets 2024 au Bénin : innover pour une gouvernance moderne

Le ministre de la Décentralisation Raphaël Akotegnon _ Photo : Présidence du Bénin

La première conférence des préfets au titre de l’année 2024 a réuni les cadres des ministères de l’Intérieur et de la Sécurité publique, et de la Décentralisation, ainsi que les douze préfets du Bénin à Parakou les 11 et 12 juillet 2024. Cette conférence constitue un espace de dialogue et de collaboration pour améliorer l’administration territoriale et renforcer la décentralisation.

Les travaux de la conférence ont porté entre autres sur la mise en œuvre de la Politique nationale de décentralisation et déconcentration (Ponadec) 2024-2033, les nouvelles modalités d’exercice de la veille pastorale, la restructuration de l’administration communale et le renforcement de la dynamique intercommunale. Les participants ont également discuté des mesures à prendre pour améliorer la gouvernance locale, assurer la visibilité des actions gouvernementales et renforcer la sécurité face à la menace terroriste.

Le ministre de la décentralisation a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions pour mettre en œuvre les instruments de planification nécessaires afin de faire des communes, des espaces bien gouvernés et économiquement prospères d’ici à 2033. Il a appelé les préfets à jouer un rôle déterminant en tant que représentants de l’État et autorités de tutelle des communes. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou a remercié tous les participants pour leur engagement et a réaffirmé le soutien du gouvernement aux efforts de décentralisation et de déconcentration. Il a invité les préfets à vulgariser les nouvelles modalités de gestion de la transhumance et à accompagner les acteurs communaux dans la mise en place des nouveaux services créés par la récente restructuration administrative. Le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotegnon a saisi l’occasion pour féliciter le nouveau préfet du département de la Donga pour sa récente nomination, et a remercié les forces vives du département du Borgou pour leur engagement continu en faveur de la paix et de la sécurité.

La conférence s’est terminée sur des engagements fermes en vue d’améliorer la gestion des communes, renforcer les actions collectives entre elles et promouvoir un développement local inclusif et équitable. Les préfets se sont également engagés à continuer de travailler ensemble pour surmonter les défis et réaliser les objectifs fixés pour le bien-être de la population béninoise.