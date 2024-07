 »….Afrique : des militaires turcs bientôt déployés … »

Photo : AFP

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a soumis le 19 juillet une motion au Parlement, demandant l’autorisation de déployer pour 2 ans des militaires en Somalie. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération économique et de défense signé en février dernier entre les deux pays. Cet accord qui s’étale sur une période de 10 ans, prévoit une assistance turque dans la défense du littoral somalien et la reconstitution des forces navales du pays.

L’objectif de cette initiative est de lutter efficacement contre la piraterie dans le golfe d’Aden, au large des côtes somaliennes, dans la mer d’Oman et dans les zones environnantes. La Turquie souhaite ainsi contribuer à la sécurité de la navigation dans cette région stratégique, souvent perturbée par les activités des pirates.

Le président Erdogan a souligné que cette démarche vise à renforcer la sécurité maritime et à protéger les routes commerciales internationales. Selon des sources concordantes, la Turquie est déterminée à soutenir la Somalie dans sa lutte contre la piraterie et à garantir la sécurité de la navigation dans cette région cruciale.

Le déploiement de forces turques en Somalie fait partie d’une stratégie plus large du pays de renforcer ses relations économiques et militaires avec les pays africains. L’accord de coopération signé en février comprend non seulement des aspects de défense, mais aussi des initiatives pour stimuler le développement économique et renforcer les infrastructures somaliennes.

La présence militaire turque dans le pays d’Afrique de l’Est est perçue comme un moyen d’assurer une stabilité régionale, essentielle pour le développement économique et la sécurité globale de la région. En plus de la lutte contre la piraterie, les forces turques apporteront leur expertise et leur soutien à la formation des forces navales somaliennes, contribuant ainsi à la montée en puissance des capacités militaires locales.

La coopération entre la Turquie et la Somalie s’inscrit dans un contexte de renforcement des liens diplomatiques et économiques entre les deux nations. La Turquie souhaite s’impliquer dans le processus de reconstruction de la Somalie à travers un accompagnement multiforme.