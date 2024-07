Afrique : deux pays veulent s’associer sur un ambitieux projet d’interconnexion

La Guinée, en pleine expansion de ses infrastructures numériques, s’apprête à franchir une nouvelle étape significative dans le domaine de la connectivité. Le 29 juillet, lors du Sommet Chine-Afrique sur le numérique à Pékin, Rose Pola Pricemou, ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, a annoncé l’ambitieux projet d’interconnexion du réseau national de fibre optique de la Guinée avec celui de la Sierra Leone. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer les capacités de connectivité du pays, en réponse à une demande croissante en services Internet fiables et rapides.

L’initiative d’interconnexion avec la Sierra Leone n’est qu’une partie des efforts plus larges entrepris par le gouvernement guinéen pour améliorer son infrastructure numérique. Actuellement, la Guinée dépend d’un seul câble sous-marin pour sa connectivité internationale, ce qui limite considérablement la stabilité et la vitesse de l’Internet. Le gouvernement a donc entrepris des démarches pour se connecter à un nouveau câble sous-marin, augmentant ainsi les options de connectivité et réduisant la vulnérabilité liée à une infrastructure unique.

Cette expansion de l’infrastructure numérique est cruciale pour le pays, qui a vu une augmentation rapide du nombre d’utilisateurs d’Internet. Selon les statistiques officielles les plus récentes, la Guinée compte environ 7,7 millions d’abonnés Internet, ce qui correspond à un taux de pénétration de 56,27 %. Cette croissance souligne une demande accrue pour des services de connectivité de meilleure qualité, notamment en termes de vitesse et de fiabilité.

Le projet d’interconnexion avec la Sierra Leone et l’ajout d’un nouveau câble sous-marin visent également à rendre l’Internet plus abordable pour les guinéens. Actuellement, les coûts élevés de l’accès à Internet sont un obstacle pour de nombreux citoyens, en particulier dans les zones rurales. En multipliant les sources de connectivité, le gouvernement espère non seulement améliorer la qualité des services mais aussi réduire les coûts, rendant ainsi l’Internet plus accessible à une plus grande partie de la population.

Outre l’amélioration de la connectivité Internet, la Guinée se concentre également sur le développement de compétences et la formation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). La ministre Rose Pola Pricemou a souligné l’importance de la formation continue pour les professionnels du secteur des TIC, afin de s’assurer que le pays dispose de l’expertise nécessaire pour soutenir cette infrastructure croissante. Le gouvernement explore également des partenariats internationaux pour favoriser le transfert de technologie et de connaissances, renforçant ainsi les capacités locales.

L’amélioration de l’infrastructure numérique en Guinée est également vue comme un moteur potentiel pour l’économie nationale. Une meilleure connectivité peut stimuler le commerce électronique, attirer des investissements étrangers, et favoriser l’innovation dans divers secteurs. Le gouvernement guinéen est conscient que la transformation numérique est essentielle pour l’avenir économique du pays et s’engage donc à investir dans des projets qui amélioreront non seulement la qualité de vie des citoyens mais aussi la compétitivité de la Guinée sur la scène internationale.