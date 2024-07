Afrique du Nord : 33 milliards $ mobilisés pour promouvoir les énergies renouvelables

Photo DR

L’Égypte affiche des ambitions claires dans le secteur des énergies renouvelables, visant à se positionner comme un hub de production d’énergies décarbonées dans le bassin méditerranéen. Le pays d’Afrique du Nord multiplie les accords avec des groupes énergétiques pour tirer profit des tendances actuelles en matière de besoins énergétiques, alors que de nombreuses grandes puissances sont pleinement engagées dans un processus de transition énergétique.

En marge de la conférence sur l’investissement entre l’Égypte et l’Union européenne, tenue les 29 et 30 juin, le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a assisté à la signature de quatre accords dans le domaine de l’ammoniac vert avec des promoteurs européens, pour un coût d’investissement total d’environ 33 milliards de dollars. Ces accords visent à renforcer la capacité de l’Égypte à produire des énergies propres. Ils ont été signés entre le Fonds souverain égyptien et plusieurs développeurs européens de premier plan.

Parmi les accords signés, celui avec Dai Infrastructure Company (DAI), pour un projet d’une valeur de 11 milliards de dollars, se distingue. Ce projet vise à établir une production d’ammoniac vert à East Port-Saïd. Un autre accord majeur, d’un coût d’investissement estimé à 14 milliards de dollars, a été signé avec British Petroleum, Masdar, Hassan Allam Utilities et Infiniti Power Holding. L’ambition de ce projet vise à établir une production d’ammoniac vert dans le port de Sokhna.

L’ammoniac vert, un sous-produit de l’hydrogène vert, représente une opportunité pour l’Égypte de valoriser et de tirer profit de cette énergie renouvelable. En investissant massivement dans ce secteur, le pays arabe entend non seulement répondre à ses propres besoins énergétiques, mais également devenir un acteur clé dans la fourniture d’énergies renouvelables à l’échelle régionale et internationale.

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à diversifier les sources d’énergie du pays, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et contribuer à la lutte contre le changement climatique. En se positionnant comme un leader régional dans les énergies renouvelables, l’Égypte attire des investissements internationaux significatifs, renforçant ainsi son économie et créant des opportunités d’emploi.

Le soutien de partenaires européens à ces projets reflète une confiance croissante dans le potentiel de l’Égypte à devenir un centre névralgique pour la production d’énergies renouvelables. Les initiatives prises par le gouvernement égyptien pour attirer ces investissements et développer des infrastructures modernes et durables montrent une volonté ferme de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique mondiale.