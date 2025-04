Bénin : Celtiis Home offre désormais à 14900 francs, la fibre à la maison

Avec son nouveau catalogue d’offres fibre, Celtiis frappe fort et marque un tournant dans l’accès à l’internet en illimité, au Bénin. L’air du numérique s’intensifie au Bénin, et c’est Celtiis qui souffle le vent de l’innovation. À Akpakpa Sacré-Cœur, le lancement de Celtiis Home, la nouvelle gamme d’offres fibre, a officialisé l’ambition de l’opérateur : faire entrer l’internet en illimité grâce à la fibre optique dans les foyers béninois à un prix jamais vu.

À partir de 14 900 FCFA par mois, Celtiis propose une fibre accessible, performante et pensée pour les usages modernes des familles : télétravail sans interruption, cours en ligne sans latence, téléchargements et transferts de données en toute fluidité, films et séries en streaming sans chargement, jeux vidéo en ligne sans bug. C’est plus qu’un abonnement, c’est une nouvelle manière de vivre la maison connectée.

Avec Celtiis Home, la fibre ne se limite plus aux grandes entreprises ou à une élite urbaine. Elle devient un outil quotidien, un levier d’égalité numérique, et surtout, un compagnon discret mais puissant de chaque moment de la vie à la maison. Une visioconférence sans coupure ? Une session Netflix fluide ? Un devoir scolaire téléchargé en quelques secondes ? Sa playlist téléchargé et composé sans stress ? Tout cela devient une évidence.

Celtiis, plus qu’un opérateur : un catalyseur du numérique

Depuis son lancement, Celtiis – filiale de la SBIN – se positionne comme le 1er opérateur global du Bénin. Avec plus de 4 millions d’abonnés actifs et plus d’un million d’utilisateurs de sa solution mobile money denommée C-Cash, Celtiis tisse un réseau solide à travers tout le pays.

Son ambition est claire : d’ici 2026, devenir l’opérateur préféré des Béninois, en plaçant l’innovation et l’accessibilité au cœur de sa mission. Avec Celtiis Business, les entreprises bénéficient déjà d’un accompagnement numérique sur-mesure. Aujourd’hui, avec Celtiis Home, ce sont des dizaines de milliers de foyers qui s’ouvrent à une nouvelle ère de connectivité. Le message est limpide : la révolution numérique au Bénin se passe maintenant, à la maison, grâce à la fibre et avec Celtiis Home.