Bénin :  Le père Éric Aguénounon réaffirme le caractère impartial de l’Iajp

Abbé Arnaud Eric AGUENOUNON - photo : DR

« L’IAJP est un carrefour d’idées, un lieu où chacun, quelle que soit son appartenance, peut s’exprimer avec respect », a affirmé le Père Arnaud Éric Aguénounon en ouverture de la conférence inaugurale organisée ce jeudi 10 avril 2025 à Cotonou. Pour le directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP), cet espace citoyen soutenu par la Conférence épiscopale du Bénin incarne, depuis plus de 27 ans, un engagement constant en faveur du dialogue, de l’impartialité et de l’ouverture à toutes les sensibilités politiques, sociales et religieuses.

Dans une ambiance solennelle, le lancement des activités du second trimestre s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités issues du monde politique, universitaire, religieux et de la société civile. Le professeur Joseph Djogbénou, invité principal de cette rencontre, a animé une conférence sur le thème : « L’impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels ».

Prenant la parole en introduction, le Père Aguénounon a mis en lumière l’importance d’un dialogue transversal, où les idées circulent librement et dans le respect mutuel. Il a réaffirmé le rôle central de l’IAJP dans l’animation d’un débat citoyen libre de toute influence partisane. « L’Iajp accueille tous les courants politiques, toutes les sensibilités d’opinion et toutes les personnalités politiques ou administratives qui ont participé au débat citoyen comme discussion intellectuelle, surpassant tout intérêt partisan en mettant l’homme au centre du développement », a martelé le directeur de l’institut.

Une Église engagée dans le débat public

Le directeur de l’Institut a ensuite élargi la réflexion au rôle de l’Église catholique dans les questions de gouvernance. Selon lui, la maturité acquise au fil de deux millénaires permet à l’Église d’agir comme médiatrice dans les sociétés en quête de stabilité. Le réseau diplomatique du Saint-Siège, présent dans plus de 190 pays, renforce cette position. Pour le Père Aguénounon, cette longue tradition et la mission pastorale de l’Église donnent une légitimité morale à sa prise de parole sur les enjeux civiques.

En revenant sur le contexte national, le directeur a souligné l’intérêt suscité par la présence du professeur Djogbénou. Cet engouement reflète, selon lui, une soif de vérité, de justice et de sécurité dans le climat électoral actuel du Bénin. Il voit dans l’IAJP un cadre propice à la libre expression, où chacun peut prendre la parole sans crainte d’exclusion ni récupération politique.