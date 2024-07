Afrique : Une autoroute transfrontalière de 220 km bientôt construite

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Pour renforcer son développement, l’Afrique a besoin de différents projets d’interconnexion. Le projet de construction d’une autoroute transfrontalière de 220 km entre l’Éthiopie et le Soudan du Sud marque une étape significative dans le renforcement de la connectivité et des liens économiques entre les deux pays. Estimée à 738 millions de dollars, cette initiative ambitieuse vise à améliorer les infrastructures de transport, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les déplacements transfrontaliers.

L’annonce officielle a été faite par le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué publié le jeudi 27 juin 2024. Ce projet d’autoroute représente une collaboration stratégique entre l’Éthiopie et le Soudan du Sud, afin de stimuler le développement économique et consolider dans le même temps les relations bilatérales. Selon des sources concordantes, l’Assemblée législative nationale de transition (TNLA) du Soudan du Sud a déjà ratifié l’accord de financement de ce projet, signé en mai dernier entre les deux nations.

La nouvelle autoroute devrait apporter des bénéfices significatifs aux deux pays en améliorant l’accès aux marchés, en réduisant les coûts de transport et en accélérant la circulation des biens et des personnes. Pour l’Éthiopie, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer les infrastructures nationales et régionales, essentielles pour soutenir la croissance économique et attirer les investissements étrangers.

De son côté, le Soudan du Sud, pays enclavé, bénéficiera grandement de cette connexion routière directe avec l’Éthiopie, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour l’importation et l’exportation de produits. Le projet est également perçu comme une opportunité de renforcer la stabilité et la coopération régionale, des aspects cruciaux pour la prospérité à long terme des deux nations.

Le financement de l’autoroute transfrontalière est un effort conjoint des gouvernements éthiopien et sud-soudanais, avec le soutien potentiel de partenaires internationaux et d’institutions financières. Cette collaboration reflète une volonté commune de surmonter les défis logistiques et de créer un réseau de transport efficace et fiable dans la région.

La construction de cette autoroute devrait également générer des emplois et stimuler les économies locales des régions qu’elle traversera. Les entreprises locales et internationales pourront participer à ce projet d’envergure, contribuant ainsi au transfert de compétences et à l’amélioration des capacités techniques locales.