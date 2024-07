France: l’armée française prend une décision stratégique

Photo Florent Vergnes - AFP

La France, face aux tensions diplomatiques internationales. En effet, Paris se trouve au cœur des troubles géopolitiques internationaux, s’étant plusieurs fois ouvertement opposé à la Russie de Vladimir Poutine, notamment sur la question du conflit ukrainien. Emmanuel Macron a même laissé entendre qu’il était prêt à envoyer des hommes se battre sur le front.

Pour mieux structurer l’ensemble et se doter d’une équipe de commandement redoutable d’efficacité, l’exécutif français a d’ailleurs décidé de revoir une partie de son fonctionnement. En tout et pour tout, ce sont quatre nouveaux postes de commandement qui ont été annoncés, tous étant placés sous l’autorité et la direction du Commandement des forces terrestres (CFOT).

4 nouveaux postes ouverts en France

En ce début d’année 2024, trois postes ont déjà été pourvus :

le Commandement des Actions Spéciales Terre (CAST),



le Commandement des Actions dans la Profondeur et du Renseignement (CAPR),



le Commandement de l’Appui Terrestre Numérique et Cyber (CATNC).

In fine, il n’en manquait plus qu’un seul post à être annoncé. Et celui-ci vient tout juste de l’être. Il s’agit du Commandement de l’Appui et de la Logistique de Théâtre (CALT). L’objectif affiché, via ce nouveau poste de travail ? Assurer une parfaite logistique, en tout temps, afin d’être en mesure d’alimenter les militaires engagés dans n’importe quelle mission, pour leur permettre de travailler convenablement.

La France modernise son armée

Un avis partagé par le général Pierre Schill, pour qui il n’y a effectivement aucune armée au monde qui est capable de bien défendre ou combattre, sans “une logistique calibrée”. Cette nouvelle façon de travailler permettra d’aller de pair avec la modernisation entamée de l’armée française. Un travail de fond, qui prendra un peu de temps, mais qui est jugé par beaucoup comme étant nécessaire.