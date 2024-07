Afrique : une nouvelle mine d’or débute sa production

Minerai d'or (Photo DR)

La Côte d’Ivoire, connue pour son potentiel aurifère, continue de renforcer sa position en tant que l’un des principaux producteurs d’or en Afrique de l’Ouest. Selon les informations relayées par l’Agence Ecofin, la production d’or du pays a de nouveau augmenté de 6 % en 2023, atteignant 51 tonnes. Ce développement positif est un indicateur fort de la dynamique de croissance que le pays entend maintenir dans les années à venir.

Ce mardi 2 juillet, Endeavour Mining, un acteur majeur dans le secteur minier, a annoncé la coulée du premier lingot d’or de sa mine Lafigué, marquant une étape cruciale pour l’industrie aurifère ivoirienne. Cet événement, survenu le 28 juin dernier, dote la terre d’Eburnie d’une nouvelle mine d’or. Cela consolide ainsi le statut d’Endeavour comme premier producteur d’or en Afrique de l’Ouest.

Publicité

« Le projet Lafigué est le cinquième projet que nous avons construit avec succès en Afrique de l’Ouest au cours de la dernière décennie […]. En moins de huit ans, nous avons fait passer Lafigué du stade de la découverte à celui de la production« a déclaré le patron de la compagnie minière nord-américaine.

La mine Lafigué, située dans le nord du pays, est la deuxième mine d’or d’Endeavour en Côte d’Ivoire. Avec une capacité de production annuelle de 203 000 onces sur une durée de vie de 13 ans, Lafigué est appelée à jouer un rôle clé dans la croissance du secteur minier ivoirien. Pour le reste de l’année 2023, Lafigué devrait livrer entre 90 000 et 110 000 onces d’or, avec une entrée en production commerciale prévue pour le troisième trimestre 2024.

Endeavour Mining prévoit de porter la production de Lafigué à 200 000 onces d’or en 2025, ce qui devrait fortement contribuer à la hausse de la production nationale. Ces chiffres prometteurs viennent s’ajouter à une tendance en hausse pour la production du métal jaune en Côte d’Ivoire, qui connaît une croissance continue depuis plus d’une décennie.

La Côte d’Ivoire attire chaque année de nouveaux investisseurs, séduits par son immense potentiel aurifère. Le gouvernement ivoirien, conscient de cette richesse, continue de mettre en place des politiques favorables pour attirer et sécuriser les investissements étrangers dans le secteur minier. Il ya quelques jours, nous avons annoncé que le gouvernement a adopté neuf décrets accordant des permis de recherche minière, principalement pour l’exploration de l’or. Ces permis, d’une durée de quatre ans, sont destinés à plusieurs sociétés, dont la Société ivoirienne d’Exploration et de Recherche SARL, African Ressources SARL, et la Compagnie Africaine de Recherche et d’Exploitation Minière SARL, qui opéreront dans divers départements du pays.

Publicité

Le développement continu du secteur aurifère en Côte d’Ivoire est une illustration de l’engagement du pays à maximiser ses ressources naturelles pour stimuler la croissance économique. Avec des projets prometteurs comme celui de Lafigué et des politiques d’encouragement des investissements, la Côte d’Ivoire est bien positionnée pour devenir un leader régional dans la production d’or, offrant des opportunités économiques significatives pour l’avenir.