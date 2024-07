Afrique : vers un investissement de 300 millions $ dans le pétrole

Photo : Reuters

VAALCO Energy, une des principales compagnies pétrolières opérant au Gabon, continue de démontrer son engagement envers le potentiel énergétique du pays. Lors d’une rencontre ce mardi 2 juillet entre Mays Mouissi, ministre de l’Économie gabonais, et George Maxwell, PDG de VAALCO Energy, l’entreprise a annoncé un investissement majeur de 180 milliards de francs CFA, soit environ 300 millions de dollars.

Cet investissement, prévu pour 2025, vise à stimuler les opérations de production pétrogazières de la compagnie au Gabon. Selon nos confrères de l’Agence Ecofin, VAALCO Energy concentrera ses efforts sur le permis pétrolier ETAME, son unique actif dans le pays, où elle détient un intérêt opérationnel de 58,8 %. Ce projet ambitieux illustre la volonté de la société US de renforcer sa présence et son influence dans le secteur pétrogazier gabonais.

Le Gabon, avec ses vastes réserves de pétrole, est un acteur clé dans le secteur énergétique en Afrique. L’exploitation de ces ressources offre des perspectives économiques prometteuses pour le pays, attirant de nombreux investisseurs internationaux. VAALCO Energy, par ses investissements continus, joue un rôle crucial dans l’exploitation de ces ressources, contribuant ainsi au développement économique du Gabon.

George Maxwell, PDG de VAALCO Energy, a exprimé l’importance de cet investissement pour l’avenir de l’entreprise et du Gabon. L’investissement de la firme américaine s’inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser les retombées économiques pour le pays d’Afrique Centrale. En stimulant les opérations de production pétrogazières, l’entreprise espère non seulement augmenter sa production, mais aussi créer des emplois et favoriser le transfert de compétences locales. Ce projet est aussi une occasion de renforcer les infrastructures énergétiques du pays et de soutenir sa croissance économique.

Le plan d’investissement de VAALCO Energy pour 2025 reflète une vision à long terme pour l’exploitation des ressources pétrolières gabonaises. Avec des investissements ciblés et une stratégie claire, la compagnie espère optimiser ses opérations et maximiser les rendements tout en contribuant au développement durable du Gabon.