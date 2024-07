Afrobasket U18 : Après plusieurs semaines de préparation, les Guépards se rendent en Côte d’Ivoire

Photo Unsplash

Dans le cadre des éliminatoires de la FIBA AFRICA U18 Masculins de la Zone 3, les Guépards quitté le Bénin dans la matinée de ce samedi 27 juillet. Après plusieurs semaines de préparation, la délégation béninoise s’apprête à participer à cette compétition au même titre que des pays comme : le Nigeria, le Ghana, le Libéria et la Côte d’Ivoire qui accueille la compétition.

Initialement prévu pour démarrer le 29 juillet, les jeux commenceront finalement le 31 juillet et prendront fin le 04 août 2024. On retient que l’objectif principal de la délégation béninoise est de décrocher une place qualificative pour la phase finale en Afrique du Sud. Pendant plusieurs semaines, la Fédération Béninoise de Basket Ball a mis les bouchés doubles pour la préparation des athlètes. Par le canal d’une correspondance rendue publique ce mercredi 26 juin, la Fédération Béninoise de Basket Ball a dévoilé la liste des 20 athlètes présélectionnés dans le cadre de cette compétition qui implique en plus du Bénin, 7 autres pays. Selon ce même document signé par le Secrétaire général de la Fédération Béninoise de Basket Ball que les entraînements avaient commencé le 8 juillet au stade Charles de Gaulle sous la supervision de l’arbitre international Bello Yasid.