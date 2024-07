Armement américain: la Russie récupère des informations clés

Entre la Russie et les États-Unis, la guerre de l’information continue de faire rage. Récemment, Washington aurait espionné une base militaire russe du côté de Kaliningrad, à l’aide notamment d’un drone nouvelle génération. Aujourd’hui, c’est du côté russe que tous les regards se tournent.

En effet, une chaîne Telegram, baptisée “Fighterbomber”, aurait récupéré des informations et des documents relatifs à deux avions de chasse américains : le F-35 Lightning II ainsi que le F-15 Eagle. Ces informations ont ensuite été dévoilées à toutes les personnes abonnées à cette chaîne très suivie. Des données sensibles qui, si elles se révèlent vraies, pourraient porter un coup terrible à l’armée de l’air US.

Grosse fuite de données américaines sensibles

De leur côté, le Pentagone et Lockheed Martin, l’entreprise derrière les deux avions de chasse, démentent formellement ces informations, la chaîne “Fighterbomber” n’en démord pas. Ce sont ainsi 250 gigaoctets d’informations et de données militaires américaines qui ont été mis en ligne, dont des manuels de vol ainsi que de nombreux détails sur la façon dont ces avions sont armés.

Certains connaisseurs et experts militaires tendent d’ailleurs à pencher du côté de la chaîne Telegram, expliquant que ces documents semblent bien réels. Pour autant, ceux-ci expliquent aussi que la portée de ces informations reste assez limitée. Selon eux, il s’agit de versions simplifiées de documents plus complexes, qui n’apportent d’ailleurs pas énormément de nouveautés.

Les pirates russes, sur le qui-vive

Pour autant, cette fuite semble démontrer que les services secrets russes sont très actifs et qu’ils disposent d’accès à certaines ressources importantes, pouvant donner lieu à du transfert d’informations sensibles. Et si l’impact de partage sur Fighterbomber reste limité, le fait que les pirates russes partagent librement des données, supposées rester secrètes, est un succès qui ne manquera pas d’alerter l’armée et le gouvernement américain.