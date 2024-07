Armement: ce pays européen va commander des milliers de missiles

Un soldat allemand (Phot DR)

En Europe, de plus en plus de nations ont décidé de massivement investir dans le but d’assurer leur défense. Le contexte international fait qu’effectivement, les tensions sont à leur maximum et pour certains gouvernements, il est aujourd’hui essentiel d’avoir d’importants moyens à disposition.

C’est vrai en France, où le pays investit dans le renouvellement de son parc militaire. Mais c’est aussi vrai en Allemagne. D’ailleurs, le gouvernement allemand a confirmé qu’un achat assez exceptionnel de missiles allait être passé. Un investissement rendu possible grâce au fonds de 100 milliards d’euros que l’exécutif a décidé d’allouer aux forces armées fédérales allemandes (la Bundeswehr).

L’Allemagne renforce sa défense

Dans les faits, l’armée allemande a confirmé 3 grands projets. Le premier, c’est le développement du missile antinavire 3SM. Un projet conjoint avec la Norvège. Le second projet concerne l’acquisition de 506 missiles antiaériens Stinger, pour remplacer tous ceux qui ont été envoyés en Ukraine. Un programme à 395 millions d’euros environ. Le dernier projet est le plus ambitieux.

En effet, le gouvernement allemand a confirmé l’achat de 3266 missiles air-sol Brimstone 3 pour équiper sa force aérienne. Un missile anglais, développé par la firme MBDA UK, qui alimente la Royal Air Force britannique. Un projectile d’exception, doté d’une portée de 60 kilomètres et qui s’est révélé être particulièrement efficace, notamment contre les cibles mouvantes.

Doublement des capacités de production

Ces missiles seront produits directement sur le sol allemand. En effet, MBDA dispose d’une succursale en Allemagne. La firme a confirmé que de nombreux investissements ont été réalisés pour pouvoir doubler les capacités de production, ce qui permettra de couvrir les besoins locaux de l’armée allemande, mais aussi partiellement, ceux des pays membres de l’OTAN.