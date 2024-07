Armement de la Chine: une évolution remarquable notée par les USA

(Michele Spatari - Getty Images)

Au cours des dernières décennies, la Chine a orchestré un rattrapage spectaculaire dans de nombreux domaines, transformant son économie et sa société à une vitesse vertigineuse. De la révolution industrielle à la conquête spatiale, en passant par les technologies de l’information et les énergies renouvelables, Pékin a su combler son retard sur l’Occident avec une détermination sans faille. Cette montée en puissance s’est également manifestée dans le domaine militaire, où la Chine a rapidement modernisé ses forces conventionnelles et développé des capacités de pointe en cyberdéfense et en intelligence artificielle.

Aujourd’hui, c’est dans le domaine de l’armement nucléaire que la progression chinoise suscite l’étonnement des experts américains. Le général Anthony Cotton, à la tête du Commandement stratégique américain, a récemment qualifié l’évolution de la dissuasion chinoise de « à couper le souffle » devant le Congrès. Cette déclaration fait écho à la rapidité avec laquelle Pékin a renforcé son arsenal nucléaire, passant de 250 têtes nucléaires en 2014 à 500 en 2024, soit un doublement en seulement une décennie.

Cette progression fulgurante ne semble être que le prélude à une ambition bien plus vaste. Selon les projections du Pentagone, la Chine pourrait disposer d’environ 1 500 têtes nucléaires d’ici 2035, se hissant ainsi au niveau des États-Unis et de la Russie en matière de capacités stratégiques. Une telle évolution marquerait un changement radical dans l’équilibre des forces nucléaires mondiales, traditionnellement dominé par le duo américano-russe.

L’arsenal chinois ne se limite pas à une simple augmentation quantitative. Pékin développe activement de nouveaux vecteurs pour sa triade nucléaire, renforçant ainsi la crédibilité et la flexibilité de sa dissuasion. Le missile balistique intercontinental DF-41, capable de transporter jusqu’à 10 ogives nucléaires, et le missile balistique lancé par sous-marin JL-3, représentent des avancées technologiques majeures. Dans le domaine aérien, le bombardier furtif HH-20, bien que non encore dévoilé publiquement, promet de moderniser considérablement la composante aérienne de la dissuasion chinoise.

Cette montée en puissance nucléaire s’inscrit dans une stratégie plus large de Pékin visant à affirmer son statut de superpuissance mondiale. En se dotant d’une force de frappe comparable à celle des États-Unis et de la Russie, la Chine cherche à consolider sa position sur l’échiquier géopolitique et à dissuader toute tentative d’intimidation ou d’ingérence dans ses intérêts vitaux. Cette évolution pose également de nouveaux défis pour la stabilité stratégique mondiale et les efforts de maîtrise des armements, alors que les traités existants n’incluent pas la Chine.

Face à cette nouvelle donne, les États-Unis et leurs alliés se trouvent contraints de réévaluer leurs propres stratégies de défense et de dissuasion. L’Europe, en particulier, pourrait être amenée à renforcer ses capacités nucléaires pour maintenir une dissuasion crédible face à la double menace russe et chinoise. La modernisation des forces nucléaires américaines, avec le développement du bombardier B-21 Raider et des nouveaux missiles ICBM Sentinel, apparaît désormais comme une nécessité stratégique dans ce nouveau contexte multipolaire. L’émergence de la Chine comme puissance nucléaire de premier plan redessine ainsi les contours de la sécurité internationale pour les décennies à venir.