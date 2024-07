Maghreb: voici le numéro 1 de la production automobile en Afrique

Photo d'illustration

Les nombreux investissements réalisés en matière d’infrastructure commencent à payer, au Maghreb. La zone connaît un boom économique des plus importants, au point même qu’un pays de la région vient de dépasser l’Afrique du Sud, pour devenir le premier producteur automobile du continent.

Ce pays, c’est le Maroc ! En effet, le Royaume s’impose désormais comme étant le numéro 1 du continent en la matière, dépassant l’Afrique du Sud, pourtant leader du secteur depuis plusieurs décennies. Une année 2024 fastueuse pour le Maroc, qui a pu compter sur l’ouverture de bon nombre d’usines pour sur-performer et détrôner son principal rival du continent.

Publicité

Le Maroc dépasse l’Afrique du Sud

On pense notamment aux usines Renault-Dacia, qui sont situées à Casablanca, mais aussi à Tanger. On pense également aux usines Stellantis, situées à Kénitra, qui produisent des véhicules Peugeot, Citroën et Fiat. Au total, ce sont 614.000 véhicules qui seront produits tout au long de l’année 2024, contre 591.000 pour l’Afrique du Sud, qui ne cesse de perdre du terrain.

La hausse importante des importations ainsi que les nombreux problèmes du système logistique expliquent en partie pourquoi les chiffres sont si mauvais. Côté marocain, les nombreux investissements du gouvernement couplés aux investissements privés étrangers font que le Royaume est le nouvel eldorado des marques et constructeurs. Renault espère d’ailleurs produire 500.000 voitures ou plus au Maroc, en 2025 !

Le Royaume a de nombreux atouts à faire valoir

La signature d’accords avec l’Union européenne (de même que sa proximité géographique) de même que les nombreuses incitations fiscales (notamment) sont d’autres arguments qui jouent en faveur de Rabat. Selon les statistiques, la production de voitures, sur place, pourrait atteindre, voire dépasser les 1.09 million de véhicules, en 2033, ce qui placerait le Maroc au top niveau mondial.