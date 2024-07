Armement en Europe: des missiles optimisés à l’IA en cours d’élaboration

Parlement européen (Photo DR)

L’intelligence artificielle, au cœur de notre quotidien. Que ce soit au niveau professionnel ou dans la vie de tous les jours, l’IA est amenée à chambouler pas mal de nos certitudes. Si certains le craignent, d’autres en revanche sont vraiment excités à l’idée de voir tout ce que cette technologie pourrait susciter.

Éducation, culture, sport, mais aussi santé… Et désormais défense. En effet, l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact fort sur notre façon de nous armer et de nous défendre. Au sein de l’Union européenne, d’ailleurs, la question de l’armement dopé à l’IA est actuellement au cœur des échanges. MBDA, entreprise spécialisée dans la confection de missiles, avance rapidement sur le sujet.

MBDA annonce un missile SPEAR dopé à l’IA

En effet, l’entreprise a effectué la toute première démonstration de son missile SPEAR à travers un simulateur, baptisé Orchestrike. En utilisant le simulateur, la personne concernée peut ainsi être totalement immergée dans une simulation mettant en scène l’utilisation d’un missile dopé à l’intelligence artificielle. Une expérience exceptionnelle, qui pourrait permettre à l’Union européenne d’être à la pointe dans ce domaine.

MBDA espère d’ailleurs que, d’ici à 12 mois, avec le développement très rapide des technologies en lien avec l’intelligence artificielle, son missile SPEAR soit beaucoup plus complet, beaucoup plus puissant. La transmission des données entre l’opérateur et les missiles pourrait être considérablement optimisée, permettant ainsi aux forces armées de vite s’adapter en cas d’extrême nécessité.

Une nouvelle fierté européenne ?

Les missiles SPEAR seront notamment dédiés aux frappes aériennes (ils peuvent être transportés sur un F-35), pour supprimer les défenses antiaériennes ennemies. Des missiles rapides, qui savent s’adapter, puisqu’ils sont en mesure de toucher des cibles en mouvement. Un missile très complet, qui agit comme un missile de croisière, qui pourrait ainsi devenir beaucoup plus puissant grâce à l’IA.