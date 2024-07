Armement : la Chine prend une décision majeure

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

La Chine a récemment décidé d’interdire l’exportation de drones et d’équipements connexes à usage militaire, une mesure annoncée conjointement par le ministère chinois du Commerce, le département des douanes et le département de l’équipement de l’Armée populaire de libération. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions internationales croissantes, où la Chine est accusée par les États-Unis et leurs alliés de fournir du matériel militaire à la Russie, impliquée dans le conflit ukrainien depuis février 2022.

Les nouvelles restrictions s’appliquent à une gamme spécifique de technologies avancées, notamment les radars à synthèse d’ouverture, les moteurs d’une puissance supérieure à 16 kilowatts, ainsi que les systèmes de communication sans fil capables de fonctionner sur des distances supérieures à 50 kilomètres. Ces équipements sont essentiels dans les applications militaires modernes, telles que le guidage de missiles, la navigation de précision et les communications sécurisées.

Publicité

La Chine, en imposant ces restrictions, cherche à renforcer le contrôle sur l’exportation de ses technologies sensibles. Ce geste est perçu par les analystes comme une tentative de Pékin de montrer sa responsabilité en matière de commerce de technologies militaires, tout en répondant aux critiques internationales concernant son rôle présumé dans le soutien militaire à la Russie.

L’annonce de ces restrictions intervient alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont déjà élevées sur plusieurs fronts, y compris le commerce, les droits de l’homme et les allégations de cyberespionnage. Les USA ont exprimé des préoccupations quant à l’exportation de technologies chinoises susceptibles d’être utilisées dans des conflits armés, notamment en Ukraine.

Les sanctions américaines et européennes contre la Russie ont également intensifié les suspicions concernant le rôle de la Chine en tant que fournisseur potentiel de technologies militaires à Moscou. Dans ce contexte, la décision de Pékin peut être vue comme une réponse aux pressions internationales pour clarifier sa position sur les exportations de technologies sensibles.

Reste à voir maintenant quelles seront les répercussions sur l’industrie technologique chinoise, en particulier pour les entreprises spécialisées dans les technologies de défense et les drones. L’Empire du Milieu est l’un des principaux fabricants mondiaux de drones, et ses produits sont largement utilisés dans le secteur civil et militaire à travers le monde. En restreignant l’exportation de certains équipements, le gouvernement chinois pourrait affecter les revenus des entreprises concernées, tout en forçant ces dernières à se concentrer davantage sur le marché intérieur.

Publicité

En outre, cette mesure pourrait encourager la Chine à développer des technologies alternatives ou à renforcer ses partenariats avec des pays non alignés sur les positions occidentales. Les entreprises chinoises pourraient ainsi chercher à étendre leur influence sur les marchés émergents, où les régulations sur les exportations militaires sont moins strictes.