Basket-Ball: La FBB annonce un stage de perfectionnement pour les meilleurs joueurs

Il sera organisé un stage international de perfectionnement en basket-ball à l’endroit des meilleurs joueurs nationaux et les talents béninois évoluant en dehors d’Afrique. L’information a en effet été rapportée par la Fédération Béninoise de Basket-Ball via une correspondance. On retient que, ce stage se tiendra du 22 au 29 juillet 2024 à Cotonou sur le terrain du Centre Communautaire Eya.

L’objectif visé par ce stage est de perfectionner les « compétences techniques et tactiques des joueurs, améliorer la condition physique et la préparation mentale des joueurs, favoriser l’esprit d’équipe et le développement du leadership et faciliter l’intégration de tous les talents béninois résidant ou non au Bénin ».

L’autre précision que la Fédération Béninoise de Basket-Ball apporte est que le stage se fera en deux temps. Les participants auront droit à des cours théoriques et pratiques. On retient aussi que, ces renforcements de capacités seront à l’endroit des arbitres fédéraux, des kinésithérapeutes, des masseurs et des entraîneurs détenteurs du Young Coach ou start coaching, Niveau 1 ou 2 de FIBA Afrique ou Level 1 FIBA One. Notons que, le staff technique devant s’occuper de la formation est en provenance de la France.