Bénin: De nouvelles interpellations pour trafic de faux médicaments

Au Bénin, la lutte contre les faux médicaments se poursuit. En effet, dans le département du Couffo et plus précisément dans la commune de Dogbo, 84,34 kilogrammes de faux médicaments ont été saisis. Selon le quotidien Le Matinal qui a rapporté l’information, les produits confisqués étaient en provenance de Tchitogon et étaient à destination de Dogbo. Les éléments du commissariat d’arrondissement de Dogbo ont intercepté le conducteur de taxi-moto et son passager.

Ceux-ci étaient chargés du transport des produits. La passagère de la moto a fait savoir qu’en réalité, la marchandise appartenait à sa tutrice. Pour l’heure, l’époux de la femme ainsi que les deux autres personnes interpellées sont placés en garde à vue. Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, les éléments de la police républicaine ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans le trafic ou la vente des médicaments contrefaits au Bénin.

Il y a quelques mois, ce sont les éléments du 6ᵉ arrondissement de Cotonou qui ont réussi un exploit. Au quartier Ahouansori Adjaha, une femme a été interpellée suite à la saisie d’une importante quantité de médicaments à son domicile. Au total, plus d’une tonne de médicaments de contrebandes a été saisie par la police. La vendeuse a été mise à la disposition de la Brigade Économique et Financière pour la suite de la procédure.