Bénin : Encore un meurtrier accident à Dassa-Zounmè, voici ce qui s’est passé

40 blessés et 04 morts. C’est du moins le bilan de l’accident survenu dans la commune de Dassa-Zounmè dans les environs de Pahouignan dans la matinée de ce samedi 13 juillet 2024. Selon les précisions apportées par Bip Radio, une collision entre un bus de transport en commun appartenant à une compagnie de voyage, et un mini bus serait à l’origine de l’accident. On retient également les deux véhicules seraient en provenance du Nord.

Selon les confidences qui ont été faites à Bip Radio par Janvier OBAGOUN, Premier adjoint au Maire de la commune de Dassa-Zounmè, le nombre de blessé est élevé à cause de la nature des véhicules accidentés. Il s’agit des véhicules de transport en commun. « On a enregistré 4 décès de façon précipitée et 40 blessés. Nous prions pour que cela s’arrête là », a confié l’élu municipal. Ce fut l’occasion pour lui de rappeler les différentes démarches menées par les structures organisées de l’Etat pour gérer cette situation.

« Ils ont conjugué leurs efforts pour amener les corps à la morgue et évacuer les blessés dans les hôpitaux », a fait savoir le Premier adjoint au Maire. Notons qu’en mars dernier, dans la même commune, un accident de circulation mortel s’est produit sur la route entre Tré et Kpingni. Trois personnes ont perdu la vie suite à ce drame. Une collision entre un bus et un camion est à la base du drame auquel ont assisté les populations de la commune de Dassa-Zoumè, ce jeudi 21 mars 2024.

Ce drame est intervenu après celui impliquant un bus de la compagnie Baobab faisant la liaison Parakou-Cotonou et un camion transport. L’accident était intervenu dans la journée du dimanche 29 janvier 2023, un accident de la voie publique occasionnant plusieurs victimes