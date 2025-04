Bénin : séduite par un faux marabout, elle se fait escroquer 3,76 millions de francs

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

À Dérassi, dans le nord du Bénin, un présumé escroc se faisant passer pour un marabout a été arrêté par la police locale. Il est accusé d’avoir soutiré près de 3,8 millions de francs CFA à une ménagère sous prétexte de la rendre riche grâce à des rituels de multiplication d’argent. Des faux billets et divers objets liés au charlatanisme ont été saisis à son domicile. L’information a en effet été rapportée sur les plateformes digitales de la Police Républicaine.

Tout commence le 6 avril 2025, lorsque la victime, résidant à Gnel-boucatou (arrondissement de Bouca), se rend au commissariat de Dérassi pour dénoncer l’homme. Elle raconte avoir fait sa connaissance sept mois plus tôt. L’individu, qui prétendait être un marabout, lui aurait promis monts et merveilles. Pour appuyer ses dires, il aurait même orchestré une fausse démonstration, lui remettant 10.000 francs CFA en guise de « multiplication miraculeuse ».

Convaincue, la ménagère accepte de financer un prétendu rituel. Elle lui verse d’abord un million de francs CFA pour l’achat d’ingrédients, dont des parfums et des tissus blancs, censés provenir d’un pays voisin. Plus tard, l’escroc affirme que la marchandise a été saisie par la police et réclame 800.000 francs CFA supplémentaires. Pour répondre à cette demande, la victime va jusqu’à vendre son véhicule. En tout, elle lui remet 3.760.000 francs CFA, sans jamais voir la moindre contrepartie.

Le faux marabout pousse l’arnaque encore plus loin en lui rendant 60.000 francs CFA, lui conseillant de répartir cette somme dans trois tonneaux afin qu’ils se transforment en liasses de billets. Le lendemain, elle découvre que rien n’a changé. Les tonneaux contiennent uniquement l’argent déposé. En tentant de dépenser les 60.000 francs CFA, elle se rend compte qu’il s’agit de faux billets, signalés par une commerçante.

Alertée, la police ouvre une enquête qui mène rapidement à l’arrestation du suspect. Lors de sa garde à vue, il reconnaît les faits, mais tente de minimiser le montant perçu, le réduisant à 595.000 francs CFA. Une perquisition menée à Péonga, dans l’arrondissement de Kalalé, permet de retrouver 130.000 francs CFA en faux billets, ainsi que du matériel utilisé dans ses escroqueries : boîtes prétendument mystiques, parfums étiquetés et autres accessoires de charlatan. Les autorités poursuivent les investigations pour retrouver d’éventuelles victimes supplémentaires. Le commissariat de Dérassi appelle les personnes concernées à se faire connaître.