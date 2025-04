Bénin : Il se fait passer pour Lionel Talon et est condamné par la Criet

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tranché dans deux affaires d’escroquerie via internet impliquant de jeunes prévenus. L’un d’eux s’était fait passer pour Lionel Talon, fils du président béninois, pour soutirer de l’argent à ses victimes.

Le parquet spécial avait retenu contre ce prévenu des chefs d’« escroquerie via internet » et d’« usurpation de titre ». Selon les éléments du dossier, le mis en cause utilisait frauduleusement le nom de Lionel Talon pour établir des contacts et promettre une aide financière fictive à des tiers.

À la barre, le jeune homme a nié les faits, affirmant ne pas avoir usurpé l’identité du fils du chef de l’État. Pourtant, des messages extraits de son téléphone ont été versés au dossier. Leur contenu laisse peu de place au doute : ils montrent le prévenu se présentant comme Lionel Talon et proposant son soutien financier.

Malgré le retrait de la plainte par Lionel Talon, la procédure s’est poursuivie. La CRIET a finalement requalifié les faits en « tentative d’escroquerie via internet » tout en maintenant le chef d’« usurpation de titre ». Le tribunal a condamné l’accusé à six mois de prison ferme et à une amende de 200 000 FCFA.

Lors de la même audience, un second cybercriminel a comparu pour des faits similaires. Lui aussi a écopé d’une peine de six mois de détention assortie d’une amende du même montant. Les deux jeunes prévenus, déjà placés en détention préventive, ont purgé l’intégralité de leurs peines. Ils retrouveront ainsi leur liberté dans les jours à venir.