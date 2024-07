Bénin : La police saisit 176 kg de faux médicaments à Allada

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La lutte contre la vente des faux médicaments se poursuit au Bénin. En effet, dans la commune d’Allada, département de l’Atlantique, une jeune fille a été mise aux arrêts avec plus de 175 kilogrammes de médicaments. L’opération a été menée par les éléments de la police républicaine de Commissariat d’Allada au marché « Ahito ». La descente des flics avait initialement pour but d’intervenir dans une bagarre au sein du marché. Mais l’équipe a découvert sur les lieux, les produits prohibés qui étaient exposés.

La propriétaire de la marchandise destinée à la vente a pris la clef des champs, laissant une jeune fille de 16 ans dans le marché. La police a ainsi embarqué cette dernière ainsi que les produits. Notons qu’au cours de ces dernières semaines, les éléments de la police républicaine ont multiplié les arrestations et les saisis de médicaments. Il y a quelques jours, dans le département du Couffo et plus précisément dans la commune de Dogbo, 84,34 kilogrammes de faux médicaments ont été saisis.

Selon le quotidien Le Matinal qui a rapporté l’information, les produits confisqués étaient en provenance de Tchitogon et étaient à destination de Dogbo. Les éléments du commissariat d’arrondissement de Dogbo ont intercepté le conducteur de taxi-moto et son passager. Ceux-ci étaient chargés du transport des produits. La passagère de la moto a fait savoir qu’en réalité, la marchandise appartenait à sa tutrice.