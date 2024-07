Bénin : Le député Noutaï relaxé par la Criet

Nestor Noutaï. Photo : DR

Le député Nestor Noutaï est désormais fixé sur son sort. Ce mardi 2 juillet la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a relaxé ce député de l’Union Progressiste Le Renouveau au bénéfice du doute. Il était poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux. Il n’avait pas été mis sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. Sur le compte bancaire d’un de ses enfants mineurs, il a été retrouvé plusieurs millions de francs CFA.

Dans le cadre de cette affaire, plusieurs centaines de millions appartenant à l’homme politique ont été saisis par la Justice. Les fonds gelés sont estimés à plus de 700 millions de Fcfa. Il lui est également reproché de n’avoir pas tenu une comptabilité pour ses activités. Le ministère public, dans ses réquisitions, avait souhaité une peine d’emprisonnement ferme pour le député. On constate que, la réquisition n’a été respectée par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Publicité

Notons que, pour se défendre, le député a expliqué que les fonds sont à la fois issus de ses activités agricoles et de ses fonctions de député. Rappelons également que, la Criet examine de nombreux dossiers en lien avec les crimes économiques.