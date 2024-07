Bénin: l’énergie électrique, talon d’Achille du gouvernement Talon

Photo unsplash

L’une des priorités du régime de la Rupture à sa prise de service était l’autonomie énergétique. Mais après huit années de gestion, les fruits ne semblent pas tenir la promesse des fleurs. Loin d’être satisfaits, beaucoup de Béninois sont très déçus des coupures intempestives et répétées observées de manière cyclique depuis l’avènement du régime de Patrice Talon.

«La situation du secteur de l’énergie avant 2016 est caractérisée par des dysfonctionnements graves et persistants qui ont entraîné une insatisfaction de la demande en énergie électrique. En effet, le secteur de l’énergie électrique s’est illustré par des crises énergétiques récurrentes à travers des délestages de longue durée, paralysant de ce fait l’administration et l’activité économique du pays », lit – on dans le programme d’action du gouvernement (Pag 2016-2021). C’est d’ailleurs cette situation qui a poussé le gouvernement à engager des réformes et initier plusieurs projets pour inverser la tendance. Le chef de l’Etat déclarait même au cours d’une intervention que le Bénin pourrait vendre de l’énergie électrique à la Chine sous peu. Et selon les membres du gouvernement, notamment l’ancien ministre de l’énergie Dona Jean Claude Houssou, l’autonomie énergétique devrait soutenir la croissance économique au Bénin.

Seulement, de 2016 à nos jours, il est difficile de dire exactement quel changement majeur est observé dans le secteur énergétique au Bénin. Même si les délestages ne sont plus aussi longs que par le passé, ils existent toujours et continuent de perturber l’activité économique. Les coupures de courant, quant à elles, sont devenues plus fréquentes avec pour cause selon des indiscrétions et parfois même des déclarations officielles, la coupure de nos lignes par nos voisins fournisseurs que sont le Ghana et le Nigéria. Le samedi dernier par exemple, une bonne partie du pays est restée dans le noir pendant plus d’une heure de temps. Selon nos investigations, il s’agissait d’une coupure de la TCN. Et ce n’est pas un cas isolé.

Plus de huit ans après sa prise de pouvoir, Patrice Talon n’a pas réussi le challenge de l’énergie électrique pour le Bénin. A ce jour, la production locale est loin de satisfaire les demandes des populations béninoises alors que l’ambition du gouvernement était que de 2016 à 2026, 100% de l’énergie électrique consommée soit produite au Bénin et que le pays soit en mesure de desservir ses voisins. A quel pourcentage d’autonomie sommes-nous aujourd’hui ? Difficile de répondre, surtout quand on sait qu’une coupure de l’un de nos voisins plonge une partie importante dans l’obscurité ou provoque la discontinuité de la fourniture de l’énergie électrique. Le secteur énergétique constitue si on peut le dire ainsi, le talon d’Achille du régime de la rupture.