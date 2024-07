Bénin : Les plaques d’immatriculation non retirées à l’Anatt seront détruites

Photo : DR

Ce lundi 15 juillet, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres du Bénin (ANaTT), Richard Dada était face à la presse. L’objectif de cette sortie médiatique est de faire connaître à l’opinion publique, toutes les dispositions qui ont été prises dans le cadre de l’immatriculation des véhicules à deux et trois roues au Bénin. En plus de toutes les mesures prises pour faciliter l’accès des usagers à ce service, on retiendra déjà que les plaques qui ont été confectionnées et qui n’ont pas été retirées seront purement et simplement détruites.

Un délai de trois mois

Le délai retenu par les responsables de la structure est trois mois. Ainsi, le décompte commence au mois d’août. Cette sortie médiatique intervient également près de 18 mois après sa prise de fonction et consacre le lancement d’une nouvelle opération. Face aux hommes des médias du Bénin, Richard Dada indique que l’opération est dénommée : « Zéro moto non immatriculée en République du Bénin ».

Publicité

« L’objectif de cette conférence de presse est de faire le point sur l’immatriculation des véhicules à deux et trois roues. Permettez-moi d’abord de faire comprendre au public que toutes les prestations de l’ANaTT ont été hébergé au portail national depuis environ trois (03) ans. Les usagers peuvent faire leurs demandes et obtenir les services de l’ANaTT », a fait savoir le directeur de la structure.

Les plaques disponibles en 24h

On retient également qu’il y a eu beaucoup de choses qui facilitent la délivrance des plaques. « Dans 24h, l’usager qui remplit toutes les conditions en ligne peut facilement obtenir sa plaque ceci à travers la plateforme https://moto.anatt.bj/ », a martelé Richard Dada. « Dans le souci de répondre aux préoccupations des usagers, l’ANaTT a optimisé le processus d’immatriculation des motos. Nous avons mis en place un système d’immatriculation des motos à partir des concessionnaires. Actuellement les usagers qui achètent leurs motos chez : je peux citer SPIRO et EVAME , peuvent acheter leurs motos et obtenir leurs plaques en temps réel», a-t-il ajouté.