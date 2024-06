Benin – Niger: les coulisses de la médiation Soglo-Yayi

Les deux anciens présidents reçus par des officiels (Ph. Guy Mitokpè)

De retour d’une mission de médiation au Niger, les anciens présidents de la République béninoise Nicéphore Soglo et Boni Yayi seront reçus en audience par le chef de l’État Patrice Talon. Si du côté de cette médiation on se réjoui de la réussite de la mission, personne ne sait comment réagira Talon sur les exigences de son homologue nigérien Tiani pour une sortie de crise. Cependant, on sait on peu plus dans quelles circonstances les deux anciens chefs d’État se sont rendus à Niamey.

« Mission accomplie. Prêt à recommencer avec sourire aux lèvres ! » Tel est à peu près, ce langage emprunté aux hommes en uniforme, que tiendront les anciens présidents de la République Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi devant l’actuel locataire de la Marina, Patrice Talon, en fin de cette matinée du lundi 1er juillet 2024, de retour de Niamey pour jouer aux bons offices dans la crise que traverse le Bénin et le Niger depuis quelques semaines. Cette rencontre tripartite, qui se tiendra au Palais de la présidence de la République, permettra à ces deux anciens chefs, mandatés par le chef de l’État béninois en personne, de lui rendre compte des résultats des démarches entreprises auprès de la junte militaire dirigée par le général Abdourahmanne Tiani.

