Bénin : toujours sans nouvelles de Jean-Michel Abimbola

Abimbola (Photo présidence du Bénin)

Jean-Michel Abimbola est-il toujours en permission avec l’accord du président de la République comme on nous l’avait expliqué ? Son repos qui dure depuis environ un trimestre prendra – t – il fin bientôt pour qu’il reprenne ses fonctions au sein du gouvernement de Patrice Talon ?

Ces questions, les Béninois se les posent de nouveau après avoir digéré un moment les explications du porte-parole de la présidence de la République. Que se passe – t – il avec le ministre de la culture ?

Publicité

Depuis la participation du Bénin à la 60ᵉ Biennale d’Art international de Venise (Italie) en avril dernier, le ministre de la Culture a disparu des radars. Jean-Michel Abimbola qui conduisait la délégation béninoise et a participé à l’inauguration du pavillon du Bénin pour cette Biennale n’est plus rentré au pays depuis lors. Suite à l’inquiétude de ses collaborateurs et des Béninois en général, Wilfried L. Houngbédji a répondu le 26 mai dernier ce qui suit : « si un ministre est indisponible par exemple pour une raison ou pour une autre, il y un intérimaire qui assure ses arrières, qui gère les affaires courantes en attendant. Si c’est un changement, une sortie du gouvernement, ça se constate. Le ministre Abimbola est permissionnaire ; il a pris quelques semaines, le chef de l’État l’a autorisé. Il se repose mais il y a un ministre qui assure son intérim. Il avait besoin d’un repos».

Seulement, les Béninois se demandent si cette permission ne devient pas un abus. En effet, de la Biennale à ce jour, il s’est écoulé plusieurs semaines. De quel repos s’agit-il et suite à quels évènements pour qu’un cadre, payé par l’argent du contribuable béninois se rende indisponible sur une aussi longue période ? Jean-Michel Abimbola continue – t – il d’émarger au budget national ? Et qui pourra nous dire exactement quand il reviendra reprendre ses fonctions ou jusqu’à quand durera son « repos » ? Le peuple béninois a besoin de savoir la vérité.

En effet, certaines sources avaient annoncé que le ministre béninois du tourisme et de la Culture serait en France avec sa famille depuis son départ de la Biennale. Jean-Michel Abimbola aurait présenté sa démission à Patrice Talon qui l’aurait rejetée, avaient affirmé certaines sources. Et c’est après cela que Jean-Michel Abimbola se serait réfugié à Paris avec sa petite famille. Des révélations balayées du revers de la main par le porte-parole en Mai dernier. L’entourage du ministre confirme cependant qu’il n’est pas gravement malade encore moins en assistance hospitalière. Le crédit de la sortie du 26 Mai du porte-parole de la présidence est donc épuisé et les arguments avancés caduques. Il faudra donc donner de nouvelles explications aux Béninois qui sont curieux de savoir ce qui se passe.