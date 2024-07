BFEM au Sénégal : deux élèves fraudeurs pris dans les mailles du filet

Photo d'illustration : DR

Le Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM), examen national important pour les élèves sénégalais, est malheureusement marqué cette année par des incidents de fraude. Ce mardi 23 juin, au groupe scolaire Machala School de Guédiawaye, deux élèves ont été pris en flagrant délit de tricherie. L’incident s’est produit à l’école élémentaire de Ndiareme, où les deux candidats, équipés de téléphones portables, ont été surpris par le président du jury en train de tricher.

Les élèves en question sont actuellement en garde à vue à la police de Guédiawaye, et leurs téléphones ont été saisis pour enquête. Les autorités cherchent à comprendre l’ampleur de la fraude et les moyens par lesquels les élèves ont accédé aux réponses ou aux questions des épreuves.

Cet incident n’est malheureusement pas isolé. La veille, le lundi 22 juin, un autre candidat avait été pris en flagrant délit de tricherie à Mbacké. Ce candidat partageait les questions de l’épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) sur un groupe WhatsApp, qui comptait 17 membres. Ces incidents montrent que la fraude est un problème sérieux et récurrent, nécessitant une vigilance accrue de la part des autorités éducatives et des surveillants.

La lutte contre la fraude aux examens est une priorité pour le système éducatif sénégalais, qui cherche à garantir l’intégrité et la crédibilité des résultats obtenus par les élèves. Les mesures prises comprennent la surveillance stricte pendant les épreuves, l’interdiction des téléphones portables et autres appareils électroniques dans les salles d’examen, ainsi que des sanctions sévères pour ceux qui sont pris en flagrant délit de tricherie.

Les autorités éducatives exhortent les élèves à se concentrer sur leurs études et à s’abstenir de toute tentative de fraude, rappelant que l’intégrité académique est essentielle pour leur future carrière et pour la société dans son ensemble. Les parents et les enseignants sont également appelés à jouer leur rôle en inculquant des valeurs d’honnêteté et de responsabilité à leurs enfants et élèves.