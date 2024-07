Biens mal acquis : vers la fin de l’idylle entre la France et le Tchad

Mahamat Idriss Deby (DR)

Les enquêtes sur les biens mal acquis ont souvent exacerbé les tensions diplomatiques entre la France et plusieurs pays africains. Les relations entre Paris et Libreville se sont notamment détériorées à la suite des enquêtes visant la famille Bongo, tout comme celles entre la France et le Congo de Sassou Nguesso. De même, la Guinée équatoriale a vu ses rapports avec la France se dégrader à cause des investigations sur le patrimoine du président Teodoro Obiang Nguema. À présent, un nouveau dossier pourrait fragiliser les liens franco-tchadiens.

Une enquête préliminaire, lancée par le parquet national financier (PNF) en janvier dernier, porte sur des soupçons de détournement de fonds publics et de recel concernant les dépenses vestimentaires du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Cette investigation a été confiée à l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Selon Médiapart qui révèle l’affaire ce jour, plus de 900 000 euros auraient été dépensés à Paris en vêtements de luxe par le chef de l’État tchadien, des fonds supposément fournis par une société tchadienne via une banque locale.

Ces versements proviendraient d’une mystérieuse société nommée MHK Full Business, enregistrée à N’Djamena et détenant un compte à la Banque commerciale du Chari (BCC). Les transferts auraient été effectués le 1ᵉʳ décembre 2021 puis le 4 mai 2023. L’enquête pourrait également s’étendre au patrimoine immobilier de la famille Déby en France, selon Challenges.

Mahamat Idriss Déby Itno, âgé de 37 ans, est devenu président du Tchad après avoir été proclamé chef de l’État par l’armée le 20 avril 2021, à la suite de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué par des rebelles selon la version officielle. Le président actuel a été élu dans un scrutin controversé en mai dernier, trois ans après avoir pris le pouvoir à la tête d’une junte militaire de 15 généraux.

Les relations diplomatiques entre le Tchad et la France pourraient se tendre davantage si les investigations menées par le PNF et l’OCRGDF aboutissent à des conclusions compromettantes pour la présidence tchadienne. Cette enquête pourrait rappeler les précédents cas où les relations franco-africaines ont été mises à rude épreuve, comme ce fut le cas avec le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Pour rappel, la Russie mène une opération de rapprochement avec le Tchad après le renvoi de l’armée française du Mali, du Burkina Faso et du Mali.

L’évolution de cette affaire sera suivie de près, non seulement par les acteurs diplomatiques, mais aussi par les observateurs des relations internationales, en raison de ses potentielles répercussions sur les dynamiques régionales et la coopération entre la France et les pays du Sahel.