Lait: l’OMS alerte sur le danger d’en boire moins

Le lait, un produit essentiel ? Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la réponse est oui. En effet, remplacer le lait par une alimentation végétale (par du lait d’avoine, du lait d’amande ou encore du lait de soja) pourrait entraîner d’importantes carences, en iode notamment.

Si les enfants ont tendance à boire du lait pendant plusieurs années, cette boisson est de moins en moins consommée au fur et à mesure que l’âge avance. Adolescents et adultes n’en boivent quasiment plus. Or, selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), cela pourrait supposer l’apparition de carences en iode. Celle-ci alerte même sur l’apport insuffisant en iode dans toute l’Europe !

Il faut boire du lait !

Les femmes seraient principalement touchées par le fait de ne pas (ou plus) boire de lait. En effet, celles-ci présentent le risque de carence le plus élevé, ce qui, à terme, pourrait favoriser le développement de maladie thyroïdienne. C’est d’autant plus important d’en consommer lorsqu’elles sont enceintes. En effet, l’iode participe au bon développement du cerveau du fœtus et du bébé.

Et les substituts ne fonctionnent pas. En effet, les autres types de lait ou les substituts de lait de vache ne contiennent généralement pas d’iode. Une solution semble toutefois fonctionner : les algues. Encore faut-il y avoir accès (aujourd’hui, divers magasins en proposent notamment sous la forme de poudre ou de paillettes). Une option viable, mais qui reste moins efficace que le lait classique.

L’alimentation pour bétail, source d’iode

Mais pourquoi, exactement ? Tout vient en fait de l’alimentation pour les animaux. En effet, ce que mangent les animaux d’élevage, comme le fourrage, est particulièrement enrichi en iode. Cela permet d’améliorer leur santé, mais aussi leurs rendements. De fait, cet iode se transmet depuis l’alimentation jusqu’au lait qui est produit, mis en bouteille et consommé. Un cercle vertueux, donc.