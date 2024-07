BRICS: cette annonce de Poutine passée inaperçue

Vladimir Poutine (photo: Unsplash)

Les BRICS, acronyme désignant initialement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ont connu une évolution remarquable depuis leur création en 2009. Ce groupe, né d’une volonté commune de rééquilibrer l’ordre économique mondial, a progressivement étendu son influence au-delà de la sphère économique. Initialement composé de quatre pays, le groupe a accueilli l’Afrique du Sud en 2011, marquant ainsi sa première expansion. Récemment, les BRICS ont franchi une nouvelle étape majeure en intégrant six nouveaux membres en décembre 2023, témoignant de leur attractivité croissante et de leur ambition de peser davantage sur la scène internationale. Cette expansion reflète une dynamique de changement dans les rapports de force mondiaux, avec des pays émergents qui cherchent à faire entendre leur voix et à façonner un ordre international plus représentatif de la diversité économique et politique actuelle.

Un parlement des BRICS : vers une institutionnalisation renforcée

Dans ce contexte d’expansion et de consolidation, Vladimir Poutine a récemment fait une annonce qui pourrait marquer un tournant dans l’évolution des BRICS. Lors du 10e forum parlementaire du groupe à Saint-Pétersbourg, le président russe a évoqué la possibilité de créer un parlement propre aux BRICS. Cette idée, qui pourrait sembler anodine à première vue, revêt en réalité une importance capitale. Elle suggère une volonté d’approfondir l’institutionnalisation du groupe, passant d’un simple forum de coopération économique à une structure politique plus formelle. Un tel parlement, s’il venait à se concrétiser, pourrait être comparé à une version embryonnaire du Parlement européen pour les BRICS, offrant une plateforme de dialogue et de décision collective sur des enjeux dépassant le cadre purement économique.

L’ambition de Poutine pour les BRICS ne s’arrête pas là. Le leader russe a souligné l’importance des rencontres régulières entre législateurs des pays membres, les présentant comme un tremplin vers la création de cette institution parlementaire. Cette approche graduelle témoigne d’une stratégie à long terme visant à renforcer les liens entre les nations des BRICS au-delà des simples intérêts économiques. En encourageant ces échanges, Poutine semble vouloir tisser un réseau de relations plus étroit, favorisant une compréhension mutuelle et une coordination accrue sur des sujets aussi variés que le développement socio-économique, le bien-être des populations, ou encore la réduction des tensions internationales.

Un nouvel ordre mondial en gestation ?

L’annonce de Poutine s’inscrit dans une vision plus large de refonte de l’ordre mondial. Le président russe n’a pas mâché ses mots en critiquant ce qu’il appelle le « milliard d’or« , faisant référence aux élites dirigeantes des pays occidentaux. Selon lui, ces dernières s’opposent farouchement à l’émergence d’un nouvel équilibre des pouvoirs qui refléterait plus fidèlement les réalités géopolitiques, économiques et démographiques actuelles. Cette rhétorique n’est pas sans rappeler la guerre froide, avec un monde divisé non plus entre Est et Ouest, mais entre les puissances établies et les nations émergentes aspirant à redéfinir les règles du jeu international.

Dans cette optique, les BRICS apparaissent comme un outil de choix pour façonner ce nouvel ordre. Poutine a mis en avant les efforts du groupe pour transformer l’économie mondiale, notamment en promouvant l’utilisation des monnaies nationales dans les échanges commerciaux et les investissements. Cette démarche, si elle aboutit, pourrait ébranler la domination du dollar américain dans les transactions internationales, symbolisant un glissement du centre de gravité économique mondial.

L’idée d’un parlement des BRICS, bien qu’encore embryonnaire, pourrait donc être le prélude à une transformation plus profonde du paysage géopolitique.

Elle illustre une volonté de créer des institutions parallèles à celles dominées par les puissances occidentales, offrant aux pays émergents un espace où leur voix porterait davantage. Toutefois, les défis restent nombreux. La diversité des intérêts et des systèmes politiques au sein même des BRICS pourrait compliquer la mise en place d’une telle institution. De plus, la réaction des puissances établies face à cette initiative reste à observer, dans un contexte international déjà tendu.

En fin de compte, l’annonce de Poutine, bien que passée relativement inaperçue, pourrait être le signe avant-coureur d’une reconfiguration majeure des relations internationales. Qu’elle se concrétise ou non, elle témoigne des ambitions grandissantes des BRICS et de leur volonté de jouer un rôle prépondérant dans la définition des règles du jeu mondial pour les décennies à venir. L’avenir nous dira si cette vision d’un monde multipolaire, portée par les BRICS, parviendra à s’imposer face aux résistances des puissances établies.