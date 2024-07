Brûlée par du thé, elle réclame 1,5 million $ à une compagnie aérienne

Photo: pixabay

Le 15 mai dernier, à l’occasion d’un vol organisé entre Orlando (en Floride, aux USA) et Hartford (dans le Connecticut, toujours aux USA), une passagère a eu la très mauvaise surprise de voir du thé brûlant lui être renversé dessus à l’occasion du service. La raison ? De fortes turbulences.

Ce petit “problème” a engendré de très lourdes conséquences. En effet, cette dernière a été très grièvement brûlée au niveau de la poitrine, des jambes, des fesses et du bras droit. De graves blessures qui l’ont poussé à déposer plainte auprès de la justice américaine, à l’encontre de JetBlue, la compagnie aérienne qui organisait ce vol de quelques heures. Près de 1.5 million de dollars de dommages ont été demandés.

Drame en plein vol

Les blessures sont tellement graves et invalidantes, qu’elles pourraient même nécessiter une greffe de peau. Dans les faits, la plaignante estime que l’eau était bien trop chaude et accuse la compagnie aérienne de négligence. En outre, elle accuse le personnel de bord de n’avoir rien fait pour atténuer ses douleurs.

Une plainte que la compagnie aérienne n’a, pour le moment, pas souhaité commenter. Cela étant dit, l’entreprise pourrait jouer sur le côté turbulences dans le ciel pour justifier cet accident. Des turbulences de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, qui poussent d’ailleurs les compagnies aériennes à modifier leurs pratiques pour assurer la sécurité des voyageurs.

Des compagnies aériennes modifient leurs pratiques

On pense à l’entreprise Korean Air, par exemple, qui a annoncé modifier l’ensemble de ses protocoles. À titre d’exemple, le service en cabine sera totalement stoppé 40 minutes avant l’atterrissage, contre 20 minutes auparavant. Cela permet d’éviter les risques associés aux turbulences qui se déroulent le plus souvent à basse altitude, au départ donc, mais aussi à l’arrivée d’un voyage.