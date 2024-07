Ce pays autorise la consommation de certains insectes

Photo Pixabay

Grande nouvelle en Asie, où un pays vient d’autoriser la consommation d’insectes. Du moins, de certains d’entre eux. 16 au total. Une grande nouvelle, qui pourrait pousser d’autres agences alimentaires de la région, à faire de même… Quand bien même, certaines conditions doivent être réunies pour le consommateur.

C’est à Singapour que la SFA (Singapore Food Administration – Agence alimentaire de Singapour) a confirmé, le 8 juillet, que 16 espèces d’insectes pouvaient désormais être consommées par l’homme. Parmi ces insectes, on retrouve notamment des grillons (plusieurs espèces), des vers de farine ainsi que des criquets, des vers de soie et enfin, des sauterelles.

Singapour autorise la consommation d’insectes

Cette législation, nouvelle, aurait toutefois dû être annoncée bien avant. En effet, dès décembre 2022, le conseil statutaire de la SFA a entamé des discussions sur le sujet, en se renseignant notamment auprès du grand public. L’idée était de savoir qu’elles étaient les possibilités, en matière d’autorisation de mise sur le marché, de produits à base d’insectes, voire d’insectes.

Quasiment six mois plus tard, au mois d’avril 2023, la SFA se prononce en faveur de la légalisation de la consommation de 16 espèces d’insectes. Ce ne sera toutefois qu’en ce mois de juillet 2024 que la législation sera officiellement adoptée. De fait, plusieurs bars et restaurants ont fait part de leur volonté d’intégrer ce type de produits à leurs cartes (certains s‘y sont même déjà attelés).

Les restaurants s’organisent

Une chaîne de restauration chinoise, House of Seafood, a par exemple, d’ores et déjà annoncé qu’elle allait proposer pas moins de 30 plats à base d’insectes. Ces derniers sont déjà prêts. Il ne manquait que le feu vert officiel des autorités, qui leur est donc parvenu en début de semaine. De quoi sonner le départ d’une révolution culinaire dans cette région du globe ?