CEDEAO: Gerddes-Afrique appelle à une transformation incluant l’AES

Par le canal d’une déclaration, l’Ong panafricaine GERDDES-Afrique s’est prononcée sur la situation actuelle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le document signé par Me Sadikou Alao pointe du doigt les chefs d’état qu’il qualifie « d’autoritaires ». Selon GERDDES-Afrique, ceux-ci ont détourné l’organisation de ses objectifs de départ. Il estime que tout ce qui arrive au sein de la sous-région est l’œuvre de ses dirigeants qui ont choisi leurs intérêts personnels au détriment de ceux de l’union.

Dans la déclaration, l’ONG panafricaine GERDDES-Afrique (Groupe de recherche sur la démocratie et le développement socio-économique en Afrique) promouvant la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique n’a pas manqué de se prononcer sur la création de la Confédération de l’AES et a appelé à une transformation de la CEDEAO incluant l’AES.

« Les peuples de l’AES sont propriétaires de l’espace CEDEAO au même titre que les autres peuples de l’Afrique de l’Ouest et doivent le revendiquer. Nous qui connaissons les origines de la CEDEAO et qui avons travaillé à son épanouissement incontournable, nous affirmons que la CEDEAO est transformable et doit être redressée avec toutes les populations de son espace géographique(…) », peut on lire dans la déclaration de l’organisation.