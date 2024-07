Classement Fifa juillet 2024 : Le Bénin toujours dans le top 20 africain

Ph : DR

Les Guépards du Bénin confirment leur progression au sein de l’élite du football africain. Après une performance remarquable lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale béninoise avait fait un bond significatif dans le classement Fifa de juin 2024. Cette ascension s’était traduite par un gain de deux places au niveau continental, passant de la 21e à la 19e position, et une amélioration notable au niveau mondial, grimpant de la 97e à la 91e place. Ces résultats encourageants étaient le fruit de victoires cruciales contre le Rwanda (1-0) et le Nigeria (2-1), démontrant la compétitivité croissante des Guépards sur la scène internationale.

Le dernier classement Fifa, publié ce jeudi 18 juillet 2024, révèle que le Bénin a réussi à conserver sa position favorable. Malgré l’absence de matchs internationaux pour les Guépards ce mois-ci, l’équipe dirigée par le technicien franco-allemand Gernot Rohr maintient sa 19e place africaine et sa 91e position mondiale. Cette stabilité est d’autant plus remarquable que le classement a connu des bouleversements importants suite aux compétitions majeures qui se sont déroulées récemment.

L’Euro 2024 et la Copa America 2024, qui ont pris fin le week-end précédent, ont eu un impact significatif sur la hiérarchie mondiale du football. La victoire de l’Espagne à l’Euro et le triomphe de l’Argentine en Copa America ont particulièrement influencé les positions des équipes européennes et sud-américaines. De plus, la Coupe des Nations de l’OFC, remportée par la Nouvelle-Zélande le 30 juin, a également été prise en compte dans cette mise à jour.

Ces événements ont entraîné des changements notables pour certaines nations africaines de premier plan. Le Sénégal, par exemple, a reculé d’une place au niveau mondial, passant de la 18e à la 19e position. Néanmoins, les Lions de la Teranga conservent leur statut de deuxième meilleure équipe africaine, juste derrière le Maroc. Ce dernier a également subi un recul de deux places dans le classement mondial, illustrant la forte compétitivité au sommet de la hiérarchie internationale.