Comment connaître sa taille de soutien-gorge ?

Trouver la bonne taille de soutien-gorge peut être un défi pour de nombreuses femmes, surtout que porter un modèle inadapté peut causer de l’inconfort ou même des douleurs. Pour remédier à cela, il est crucial de connaître précisément sa taille, ce qui garantit un meilleur soutien et plus de confort au quotidien. Pour débuter votre recherche du soutien-gorge parfait, le site Glamuse propose un large choix de marques et de modèles qui peuvent répondre à vos besoins spécifiques. Voici quelques étapes simples pour mesurer correctement votre taille de soutien-gorge.

Étape 1 : Mesurer le tour de poitrine

Avec un mètre ruban, mesurez le tour de votre poitrine juste sous les seins. Assurez-vous que le ruban est horizontal et bien droit. Respirez normalement et ne serrez pas le ruban trop fort. Notez cette mesure, elle correspond à votre tour de dos.

Étape 2 : Mesurer le tour de buste

Ensuite, placez le mètre ruban au niveau de la pointe des seins pour mesurer le tour de buste. Comme pour la mesure précédente, veillez à ce que le ruban soit bien plat et horizontal autour de votre buste. Cette mesure vous aidera à déterminer la taille de bonnet.

Étape 3 : Calculer votre taille

La taille de soutien-gorge est déterminée par la différence entre le tour de buste et le tour de poitrine. Chaque différence de 2,5 cm (environ 1 pouce) représente une taille de bonnet. Par exemple, une différence de 2,5 cm est un bonnet A, 5 cm un bonnet B, et ainsi de suite. Une fois que vous avez vos mesures, consultez un guide des tailles, comme celui disponible sur la page soutien gorge, qui vous permettra de trouver la correspondance entre vos mesures et les tailles de soutien-gorge disponibles.

Conseils supplémentaires

Essayez différents styles : Les différents styles de soutiens-gorge peuvent affecter votre taille idéale. Il est souvent conseillé d’essayer plusieurs modèles pour voir lequel vous convient le mieux.

Faites-vous aider par un professionnel : Si vous avez des doutes sur vos mesures, la plupart des magasins de lingerie offrent des services de mesure professionnels.

Vérifiez l'ajustement : Le soutien-gorge idéal ne doit ni tirer dans le dos, ni laisser de marques sur la peau. Les bretelles ne doivent pas glisser ni s'enfoncer dans vos épaules.

Connaître sa taille de soutien-gorge est la première étape pour bénéficier d’un confort optimal et d’un maintien adéquat. N’hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour trouver votre taille parfaite et explorer les différentes options qui s’offrent à vous.