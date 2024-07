Coronavirus : cet éminent expert met en garde

Image DR

La crise sanitaire en lien avec le COVID-19 a forcément marqué les esprits. Et si vous en faites encore des cauchemars, sachez que… Nous ne sommes peut-être pas encore totalement sortis d’affaires. Selon certains experts, il est tout à fait possible que de nouvelles maladies se déclarent et se répandent.

Yuen Kwok-yung est un chercheur et un médecin hongkongais, connu pouvoir avoir donné de sa personne pour trouver une porte de sortie face à la pandémie qui nous a tous touchés. Et selon lui, si aujourd’hui, nous sommes dans une période assez calme, il est tout à fait possible qu’une nouvelle maladie se déclare dans les mois, les années à venir. Il a ainsi invité l’ensemble des gouvernements de ce monde, à prendre certaines mesures.

Un chercheur hongkongais met en garde

Selon lui, les changements géopolitiques, économies et climatiques sont trop rapides, supposant ainsi que le monde n’arrive pas à suivre. Il invite ainsi les représentants et hommes politiques à revenir à la raison, à calmer le jeu, dans le but de prendre le temps de réfléchir et de trouver des solutions aux menaces existentielles actuelles, plutôt que d’être dans la réaction.

À ses yeux, la question de l’évolution (trop) rapide du climat, couplée à celle des maladies infectieuses, se doit d’être une priorité absolue. Ce sujet ne peut pas, ne doit pas être ignoré. Tirant son expérience du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) puis du COVID-19, cet éminent professeur dispose aujourd’hui d’une expertise reconnue de tous, notamment de ses pairs.

Les gouvernement doivent prendre conscience des dangers

Dans le but d’éviter que de telles situations ne surviennent à nouveau, celui-ci a d’ailleurs annoncé la création de l’Alliance pour la recherche sur les pandémies, en étroite collaboration avec des scientifiques chinois et américains. L’objectif ? Partager informations et résultats en lien avec la recherche, pour anticiper les menaces futures et apporter des solutions, le plus rapidement possible.