Décès du prisonnier Latif Radji au Bénin : Son frère se confie

photo d'illustration (unsplash)

Le décès du prisonnier Latif Radji continue d’occuper l’actualité au Bénin. En effet, ce jeune dont la photo a ému plus d’un sur les réseaux sociaux était en détention depuis janvier 2020. Son décès est intervenu le 1er juillet 2024. Avant le décès, l’image de ce dernier avait fait la Une des réseaux sociaux suscitant une vague de réactions. L’homme amaigri avait été montré menotté sur son lit d’hôpital avant son décès. Au micro de Crystal News, le frère aîné du défunt a confié que son frère ne souffrait d’aucun mal avant son incarcération.

Selon Mouthpatou Radji, il était bien portant. « Il était bien portant comme ses camarades ». A en croire les confidences qu’il a faites, c’est vers la période du carême musulman de cette année que l’information relative à sa maladie est parvenue à la famille. On retient des confidences du frère que le prisonnier avait été évacué vers le Centre hospitalier départemental de Porto-Novo. Mais peu de temps après, il aurait été retourné dans son centre de détention à Missérété alors que les soins n’auraient pas été achevés selon Mouthpatou Radji.

« Mon petit frère disait au policier : Je ne suis pas encore guéri. Laissez-moi ici. Quand ils l’ont retourné en prison, il m’appelait tous les jours et disait que le mal ne l’avait pas laissé », a-t-il poursuivi. Rappelons que dans l’opinion publique, de nombreuses réactions ont été enregistrées dans ce contexte. Par le canal d’un communiqué, le parti dirigé par Thomas Boni Yayi a par la suite dénoncé la situation et a rappelé le cas des détenus politiques que sont Reckya Madougou et professeur Joël Aïvo. La formation politique de l’opposition dénonce la violation des droits fondamentaux dans les prisons du Bénin. « Ces décès en détention sont une violation grave des droits humains universellement reconnus », a dénoncé le parti.