Énergie au Maghreb : ce leader sous-régional veut devenir une référence

Le Maroc, pionnier africain dans l’adoption des énergies propres, aspire à devenir une référence mondiale en matière d’hydrogène vert et décarboné. Cette ambition se concrétise par la récente signature d’un accord tripartite entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Paris-Saclay (SATT Paris-Saclay), et l’Agence Française de Développement (AFD).

Cet accord stratégique a été signé pour positionner le Maroc comme un important pôle de recherche appliquée dans le domaine de l’hydrogène décarboné. Le partenariat vise à renforcer les capacités de recherche et d’innovation du Royaume chérifien dans ce secteur émergent, en favorisant le transfert de technologies et en stimulant le développement de solutions durables. L’ambition est claire : faire du Maroc une référence mondiale en matière d’hydrogène vert.

Le pays arabe a placé l’hydrogène vert au cœur de sa politique énergétique, avec pour objectif de valoriser ses atouts naturels et attirer davantage d’investissements internationaux. Rabat a déjà signé des accords de développement de projets d’hydrogène avec divers pays en pointe dans le secteur comme l’Allemagne et les Pays-Bas, renforçant ainsi sa position sur la scène mondiale.

Pour soutenir cette ambition, le gouvernement marocain a mis à disposition une superficie de 1 million d’hectares pour le développement de solutions d’hydrogène vert par le secteur privé. Cette initiative vise à créer un environnement propice à l’innovation et à la production de cette énergie propre, attirant ainsi des investisseurs et des entreprises spécialisées du monde entier.

La stratégie du Maroc pour l’hydrogène vert ne se limite pas à des partenariats européens. Plusieurs autres pays européens envisagent de faire de la région d’Afrique du Nord leur principal pôle d’approvisionnement en hydrogène vert dans les années à venir. Cette dynamique internationale souligne l’importance stratégique du Royaume chérifien dans le paysage énergétique global.