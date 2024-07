Énergie en Afrique du Nord : un groupe émirati renforce ses investissements

Le potentiel en énergies renouvelables de l’Égypte ne cesse de susciter l’intérêt de grands investisseurs internationaux, notamment le groupe émirati Amea Power, une société d’énergie renouvelable qui a de nombreux projets en Afrique. Ce 17 juillet, les autorités égyptiennes ont approuvé l’offre d’Amea Power pour mettre en œuvre des projets d’énergies renouvelables supplémentaires avant l’été 2025.

Ces projets comprennent l’ajout d’une capacité de 500 MW d’énergie solaire après l’achèvement du projet d’énergie solaire d’Abydos, qui possède déjà une capacité de 500 MW. En plus de cela, une capacité initiale de 1500 MW en énergie solaire et éolienne sera également développée. Le tout sera relié au réseau national et complété par un système de stockage par batteries.

Cette initiative porte la capacité totale prévue à ajouter à 2 000 MW, consolidant ainsi la position d’Amea Power en tant que pilier du projet énergétique global des Émirats arabes unis en Afrique. La société émiratie se montre déterminée à exploiter le vaste potentiel de l’Égypte dans le domaine des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la diversification des sources d’énergie et à la transition énergétique du pays.

Le gouvernement égyptien, conscient des défis énergétiques auxquels le pays fait face, mise sur ces investissements pour renforcer son approvisionnement énergétique et soutenir son développement économique. L’approbation des projets d’Amea Power marque une étape importante dans la stratégie du pays d’Afrique du Nord visant à devenir un leader régional en matière d’énergies renouvelables.

La mise en œuvre de ces projets d’envergure contribuera non seulement à augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable de l’Égypte, mais aussi à créer des emplois et à stimuler l’innovation technologique dans le secteur énergétique. L’engagement d’Amea Power témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel énergétique de l’Égypte et ouvre la voie à d’autres initiatives similaires qui renforceront encore davantage le secteur des énergies renouvelables du pays.

Avec ces nouveaux projets, l’Égypte se positionne résolument sur la voie de la transition énergétique, attirant des investissements massifs et se préparant à jouer un rôle clé dans le paysage énergétique régional et mondial.