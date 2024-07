Énergie en Afrique : l’entreprise française Engie active un projet

Photo de Biel Morro sur Unsplash

L’Afrique du Sud est en pleine effervescence énergétique. La nation arc-en-ciel attire l’attention de grands groupes internationaux grâce à son potentiel exceptionnel dans le domaine des énergies renouvelables. Parmi ces entreprises, l’entreprise française Engie, avec plus d’une décennie de présence dans le pays et un portefeuille impressionnant de 1,6 GW de projets, se positionne comme un acteur clé du secteur.

Ce 18 juillet, le groupe français a franchi une nouvelle étape majeure en lançant la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Grootspruit. Située dans l’État libre, cette centrale, d’une capacité de 75 MW, est développée en partenariat avec Pele Green Energy. Grootspruit est l’une des deux centrales photovoltaïques que l’entreprise développe actuellement en Afrique du Sud.

Le projet de Grootspruit ne se contente pas de fournir une nouvelle source d’énergie propre. En effet, il joue également un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays. Selon les estimations, cette centrale solaire permettra de diminuer les émissions de CO2 de 100 000 tonnes par an, contribuant ainsi aux efforts de l’Afrique du Sud pour lutter contre le changement climatique.

Engie, avec son portefeuille de projets totalisant 1,6 GW, s’est établi comme un pilier du secteur des énergies renouvelables en Afrique du Sud. Son engagement envers le développement durable et la transition énergétique est illustré par ses investissements continus et sa collaboration avec des partenaires locaux tels que Pele Green Energy.

L’intérêt des grands groupes internationaux pour le potentiel énergétique de l’Afrique du Sud ne cesse de croître. Des sociétés du monde entier voient en ce pays un terrain fertile pour les investissements dans les énergies renouvelables, attirées par les ressources naturelles abondantes et les conditions favorables au développement de projets solaires et éoliens.

L’Afrique du Sud s’efforce de diversifier son mix énergétique et de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Les initiatives comme celles d’Engie sont cruciales pour atteindre ces objectifs. En investissant dans des projets de grande envergure comme Grootspruit, le pays progresse vers une économie plus verte et plus résiliente.