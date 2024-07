Espace: la NASA se prépare à une éventuelle catastrophe

«16 Psyché». [Capture Youtube Nasa]

La fin du monde, plus proche de nous que ce qu’on pourrait imaginer ? Rassurez-vous, la réponse est non. Pour autant, ce n’est pas parce que la menace soit fantôme, que les autorités ne se préparent au pire. Récemment, la NASA a ainsi confirmé qu’elle organisait des exercices pour se préparer à une catastrophe dont on se passerait bien.

Ces exercices concernent notamment l’impact éventuel d’astéroïde. Le dernier en date, remonte au 13 mai dernier. À cette époque, de grands acteurs politiques, diplomatiques et militaires, venus d’un peu partout à travers la planète, se sont réunis pour organiser une fausse cellule de crise. L’idée était alors d’anticiper et surtout, de voir ce qu’il serait possible de mettre en place si un astéroïde venait à tomber sur notre terre.

La NASA annonce un exercice « insolite »

Au cours des 11 dernières années, ce sont 5 exercices du genre qui ont eu lieu, tous avec un scénario différent. L’objectif, en fait, est de permettre aux autorités d’étudier les pistes à suivre en cas de catastrophe naturelle. En mai dernier, les autorités étaient ainsi confrontées à la forte probabilité (72%) de voir un astéroïde venir s’écraser sur notre planète, d’ici à 14 ans.

Celui-ci aurait eu 45% de chance de ne toucher personne et 0.04% de chance de toucher plus de 10 millions de personnes. Concernant sa trajectoire, difficile d’y voir vraiment clair, mais dans les projections réalisées, cet astéroïde pourrait passer au-dessus des États-Unis (et notamment par Dallas ainsi que Washington D.C.), par Mexique, par l’Afrique du Nord, le Portugal ou encore l’Espagne.

Les résultats, attendus pour le 5 août

Les nations représentées devaient ainsi agir rapidement, dans l’intérêt du plus grand nombre. Un exercice exceptionnel, dont les résultats et le rapport associés sont attendus pour le 5 août prochain. D’ici là, il faudra se contenter d’imaginer comment les autorités pourraient décider de réagir, sans trop se hâter ni prendre de décisions radicales malgré le manque d’informations.