Europe: ce pays se prépare à une guerre intense 

Un char Leopard 2. Photo: Michael Sohn/AP/SIPA

Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, certains pays membres de l’Union européenne ont décidé d’anticiper une éventuelle propagation du conflit à leur frontière. C’est notamment le cas de la Pologne. Avec des frontières communes avec l’Ukraine et la Biélorussie, le pays a confirmé un changement de stratégie.

Plutôt que de rester attentiste, la Pologne souhaite se préparer. Le gouvernement a ainsi confirmé se préparer à un conflit de grande échelle, en portant la part de son PIB dédiée à la défense, à 5%, dès 2025. En 10 ans environ, le budget de la défense polonaise aura ainsi augmenté de 95%, ce qui fait de l’armée nationale, l’une des mieux loties en la matière sur le continent européen.

La Pologne augmente ses dépenses en matière de défense

Interrogé par le média Bloomberg, Radoslaw Sikorski, ministre des Affaires étrangères, a confirmé son intention de rapidement faire changer les choses, en dotant son armée d’un budget de 34 milliards de dollars. Une décision qui s’explique assez facilement. La Pologne craint en effet que la Russie ne continue sa guerre après celle de l’Ukraine, en direction de la Pologne donc, qui dispose aussi d’une frontière de 200 kilomètres avec l’oblast de Kaliningrad.

L’idée est donc de préparer l’armée et les polonais, à un conflit armé de forte intensité, au cœur même du vieux continent. Avions, chars ou encore missiles à longue portée, Varsovie signe de nombreux contrats pour renforcer ses infrastructures et ses forces armées, avec pour ambition de devenir la plus puissante du continent. Des usines de production ont aussi été annoncées et sont actuellement en construction, pour produire tout cela directement sur place.

Un développement rapide et soutenu par l’OTAN

La Pologne semble aussi craindre la Biélorussie, dont elle est proche géographiquement. Actuellement, sur place, ce sont 6.000 hommes qui y sont stationnés. Le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 8.000 hommes, avec un supplément de 9.000 soldats supplémentaires, mobilisables en à peine 48 heures, pour être envoyé sur place en cas de besoin. Une stratégie validée et partagée par l’OTAN qui, rappelons-le, dispose désormais d’une toute nouvelle base à Redzikowo.