Extrême droite: un rapport alerte sur la situation dans ce pays européen

Rishi Sunak. Crédit : Reuters Photo

En France, l’extrême droite est arrivée assez largement en tête du premier tour des élections législatives, avec quasiment 34% des votes (ce qui représente plus de 12 millions de voix, au total). Mais aujourd’hui, quasiment tous les regards sont tournés vers un autre pays : la Grande-Bretagne.

En effet, l’extrême droite britannique, représentée par Nigel Farage, pourrait réaliser une percée que les commentateurs affirment être comme du “jamais vu” aux prochaines législatives. Selon un rapport de la Fairness Foundation, le pays pourrait même connaître une crise démocratique terrible, marquée par de très nombreuses inégalités, notamment en matière de santé, de logement et de revenus.

Publicité

L’extrême droite britannique, accusée de creuser les inégalités

Face à ce que beaucoup estiment être une urgence, divers représentants du monde des affaires et de la société civile se sont rassemblés afin de signer une tribune dans laquelle ils appellent l’ensemble des chefs des paris politiques à se mobiliser pour faire barrage à l’extrême droite. Ils appellent ainsi à un sursaut démocratique et à la mise en place d’une politique répondant à l’injustice et aux inégalités.

Ce rapport indique par exemple que le nombre d’enfants en situation de pauvreté pourrait exploser, en passant de 30 à 33% d’ici à 2028. La raison ? Le gel d’allocations et d’aides aux familles les plus démunies, qui les empêcheraient de pouvoir subvenir à leurs besoins. En outre, d’ici à 2030, avec la hausse du prix des logements, le nombre d’enfants vivant dans des logements surpeuplés pourrait passer de 1.8 à 2 millions, au total.

Des élections sous haute tension

À cela, s’ajouteraient des écarts de richesse entre les habitants de certaines régions au sein même du pays, ainsi que des écarts en matière d’accès à l’éducation ou d’accès à la santé. Il est donc indispensable, selon ce même rapport, que tout soit mis en place pour éviter d’en arriver là. Un discours similaire en France, où le parti dirigé par Marine Le Pen est accusé par certains de faire surtout la part belle aux personnes aisées.