Maghreb: 2 pays dans le top 5 d’Afrique où le carburant est moins cher (juin 2024)

Pour le mois de juin 2024, plusieurs pays africains ont observé une baisse significative des prix du carburant, une nouvelle bienvenue dans des économies souvent affectées par des coûts énergétiques élevés. Cette réduction des prix est le résultat d’une conjonction de facteurs économiques nationaux et internationaux, offrant un soulagement particulièrement nécessaire alors que le prix moyen mondial du carburant est passé à 1,31 USD par litre, en baisse par rapport au mois précédent à 1,35 USD par litre.

La diminution des coûts du carburant en Afrique joue un rôle crucial dans la stabilité économique, bénéficiant directement aux entreprises et aux consommateurs. Cette baisse contribue à rendre le transport plus abordable, notamment pour les populations à faible revenu et celles des zones rurales, facilitant ainsi l’accès aux biens essentiels et aux services sociaux. Voici un aperçu des cinq pays africains où les prix du carburant sont parmi les plus bas en juin 2024, selon les données de GlobalPetrolPrices.com :

1. Libye

Classée au 2ème rang mondial, la Libye maintient des prix extrêmement bas de 0,031 USD par litre, ce qui représente une aubaine pour ses consommateurs et ses industries.

2. Egypte

À la 4ème place mondiale, l’Egypte propose un carburant à 0,279 USD par litre, stimulant ainsi sa croissance économique et son développement infrastructurel.

3. Algérie

Avec un prix moyen de 0,342 USD par litre, l’Algérie se classe au 5ème rang mondial, illustrant une gestion efficace de ses ressources énergétiques nationales.

4. Angola

À la 7ème position mondiale, l’Angola maintient un prix de 0,351 USD par litre, soutenant ses secteurs économiques essentiels.

5. Nigeria

Malgré ses défis, le Nigeria se positionne au 10ème rang mondial avec un prix moyen de 0,503 USD par litre, contribuant à alléger les coûts pour ses consommateurs et ses industries.