Forbes: voici les 10 personnes les plus riches en juillet 2024

En ce mois de juillet 2024, qui sont les personnes qui sont les plus fortunées au monde ? À l’heure où les marchés évoluent de manière assez drastique, notamment grâce à l’intelligence artificielle et NVIDIA, certaines personnes ont gagné de véritables fortunes. Voici le classement selon Forbes.

Et à ce petit jeu des personnalités les plus riches au monde, c’est Elon Musk, le patron de X, Tesla ou encore Neuralink et SpaceX, qui ressort gagnant. Ce dernier occupe actuellement la première place. Il a gagné 19 milliards de dollars au cours des deux derniers mois et les choses devraient continuer à avancer ainsi puisque l’homme d’affaires a vu son plan de rémunération Tesla être validé. En outre, la valorisation de SpaceX devrait être revue sous peu.

Musk, largement en tête

En seconde position, on retrouve Jeff Bezos. L’homme d’affaires, derrière Amazon, a gagné 15.5 milliards de dollars au cours du mois dernier. La raison ? La bonne santé de l’entreprise dont il a cédé les rênes. En effet, la capitalisation du géant de la distribution mondiale a dépassé les 2.000 milliards de dollars, pour la toute première fois de son histoire, à la fin du mois de juin.

Sur la dernière marche du podium, un français, en la personne de Bernard Arnault. Alors qu’il était la personne la plus riche au monde entre février et fin mai, celui-ci a quelque peu perdu “de sa superbe”. En cause, une mauvaise santé de son groupe LVMH qui a vu sa valeur boursière chuter pour le deuxième mois consécutif. Celui-ci reste toutefois à la tête d’un pactole de 193.7 milliards de dollars.

Buffet continue de perdre des places

Principale surprise dans ce classement, la chute au dixième rang des personnalités les plus riches du monde, de Warren Buffet (celui était encore septième il y a quelques semaines). Celui-ci a récemment revendu pour 5.3 milliards de dollars d’action de son groupe Berkshire Hathaway, pour ensuite en faire don. À cela, s’ajoute la légère baisse de la valeur des actions de son groupe.