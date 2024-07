Fortunes : la France sort du top 3 d’un classement mondial

Photo DR

L’explosion du nombre de milliardaires au cours des trois dernières décennies est un phénomène économique remarquable. Entre 1990 et 2020, leur effectif a été multiplié par dix, passant d’environ 300 à plus de 3 000 dans le monde. Cette croissance spectaculaire s’explique par plusieurs facteurs : la mondialisation qui a ouvert de nouveaux marchés, l’essor des technologies de l’information créant de nouvelles opportunités d’enrichissement, la financiarisation de l’économie favorisant la concentration des richesses, et des politiques fiscales souvent avantageuses pour les grandes fortunes. Cette tendance a accentué les inégalités économiques, suscitant des débats sur la répartition des richesses à l’échelle mondiale.

Dans ce paysage de fortunes en pleine mutation, la France vient de connaître un léger recul dans le classement mondial des pays comptant le plus de millionnaires. Selon le récent Global Wealth Report 2024 d’UBS, l’Hexagone a glissé à la quatrième place, détrôné par le Royaume-Uni qui a réalisé une percée spectaculaire. Ce changement de rang, bien que symbolique, reflète les dynamiques complexes qui façonnent la répartition des richesses à l’échelle internationale.

Avec 2,87 millions de millionnaires en dollars en 2023, la France a certes vu ses rangs s’étoffer de 47 000 nouveaux membres par rapport à l’année précédente. Cependant, cette progression modeste fait pâle figure face au bond prodigieux du Royaume-Uni, qui a accueilli plus de 500 000 nouveaux millionnaires en l’espace d’une année. Ce phénomène s’apparente à une véritable ruée vers l’or moderne outre-Manche, propulsant le pays de la sixième à la troisième place du podium mondial.

Toutefois, il convient de prendre ces chiffres avec des pincettes. Tels des mirages dans le désert financier, ces fluctuations spectaculaires sont en grande partie le fruit des caprices des taux de change. L’appréciation de l’euro et de la livre sterling face au dollar en 2023 a gonflé artificiellement le nombre de millionnaires européens, telle une marée montante qui soulève tous les bateaux. À l’inverse, les États-Unis et la Chine, bien qu’occupant toujours les deux premières places du classement, ont vu leurs effectifs de millionnaires s’éroder, respectivement de 800 000 et 200 000 individus.

Le jeu des devises transforme ainsi le paysage des fortunes en un théâtre d’ombres où les apparences peuvent être trompeuses. La zone euro dans son ensemble a bénéficié de cette illusion d’optique, avec des progressions notables en Allemagne, en Italie et en Espagne. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité économique plus nuancée, où la création de richesse réelle se mêle aux effets de change.

Cependant, les projecteurs se tournent déjà vers l’avenir. Les experts d’UBS, tels des oracle des temps modernes, prédisent un renversement de situation d’ici 2028. Le Royaume-Uni, actuellement en pleine euphorie, pourrait voir son nombre de millionnaires fondre de 17%, tel un château de cartes s’effondrant sous le poids de ses propres ambitions. La France, quant à elle, se profile comme le grand gagnant de cette redistribution des cartes, avec une croissance projetée de 16% de ses millionnaires, portant leur nombre à plus de 3,3 millions.

Cette prévision audacieuse repose sur plusieurs piliers. D’une part, le Brexit continue de redessiner la carte financière de l’Europe, avec un exode progressif des activités de la City vers le continent. Paris, telle une aimante irrésistible, attire une part croissante de ces flux financiers. D’autre part, la France consolide sa position de leader en matière d’attractivité pour les investissements étrangers et le tourisme international, des atouts qui devraient continuer à nourrir sa prospérité.

Néanmoins, cette trajectoire ascendante n’est pas gravée dans le marbre. L’incertitude politique qui plane sur l’Hexagone pourrait jouer les trouble-fêtes, menaçant de faire dérailler cette dynamique positive. La France se trouve ainsi à la croisée des chemins, entre promesse de prospérité et risque de stagnation.



En définitive, ce ballet des fortunes à l’échelle mondiale nous rappelle que la richesse est une notion relative et fluctuante. Au-delà des chiffres et des classements, c’est la capacité d’un pays à créer de la valeur durable et à la distribuer équitablement qui déterminera sa véritable prospérité. Dans ce grand jeu économique, la France a toutes les cartes en main pour retrouver sa place sur le podium, à condition de jouer ses atouts avec sagesse et de naviguer habilement dans les eaux tumultueuses de l’économie mondiale.