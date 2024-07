Maghreb: grosse pénurie d’eau dans ce pays 

Luis Tosta - Unsplash

Au Maghreb, plusieurs pays dont le Maroc et l’Algérie investissent massivement dans des solutions et technologies de dessalement de l’eau. L’objectif ? Être en mesure de répondre aux besoins toujours plus importants en eau potable, des habitants. Un pays de la région, toutefois, est aujourd’hui confronté à de graves pénuries.

Il s’agit de la Tunisie. En effet, la nation est désormais confrontée à de graves pénuries d’eau, à cause notamment d’importantes sécheresses qui touchent le pays. Le réchauffement climatique touche tout particulièrement la région, qui malgré ses nombreux barrages supposés conserver de l’eau, se retrouve dans une situation des plus compliquées, comme le confirme le ministère de l’Agriculture.

La sécheresse touche durement la Tunisie

Selon les autorités, les fortes températures font que l’eau s’évapore. Le gouvernement avance le chiffre de 650.000 mètres cubes d’eau qui disparaissent. Pour autant, certains experts remettent légèrement en doute ces affirmations. C’est notamment le cas de Gil Mahe, hydro-climatologue, pour qui si le réchauffement climatique et la sécheresse jouent évidemment un rôle, la stratégie appliquée n’est pas la bonne.

Selon lui, les barrages ne sont remplis qu’à 30%. Le problème n’est donc pas la sécheresse, mais la pluie, qui ne vient pas et le fait que les autorités n’arrivent pas à conserver plus de 50 à 75% d’eau dans les barrages. Le gouvernement souhaite donc construire de nouveaux barrages pour répondre à ces manques, mais là encore, les problèmes sont nombreux. Les barrages retiennent le sable, qui n’arrive pas aux côtes, favorisant ainsi l’érosion.

Un vrai casse-tête pour le gouvernement

En bref, la situation est des plus tendues en Tunisie et le casse-tête de l’accès à l’eau potable, que ce soit pour le consommateur ou encore les agriculteurs et les entreprises ne fait vraiment que commencer. Et à ce stade, de solutions pérennes et écologiques, il ne semble pas vraiment y avoir. Il faudra donc jongler entre les besoins et le respect de l’environnement pour que tout le monde y trouve son compte.