Gaz en Afrique : ce groupe français se frotte les mains

(Canva)

Le Congo-Brazzaville, se distingue par son potentiel gazier croissant, attirant l’intérêt de nombreux investisseurs internationaux, dont plusieurs grandes entreprises françaises. Ce vendredi 26 juillet, des informations ont été relayées concernant l’engagement de Geocean, une compagnie maritime française, dans le cadre de la phase 2 du projet Congo LNG, piloté par Eni.

Geocean a été sélectionnée pour un contrat par la société chinoise Wison New Energies, dans le but de transporter et d’installer un système d’amarrage pour une nouvelle plateforme flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG). Ce système est conçu pour stabiliser la plateforme malgré les mouvements marins, garantissant ainsi une opération sûre et efficace.

Publicité

Ce projet de grande envergure est crucial pour l’expansion du secteur gazier congolais. La phase 2 de Congo LNG vise à augmenter considérablement la production de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays. À terme, il est prévu que le projet produise environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an, soit plus du double du volume actuellement produit, qui est d’un million de tonnes de GNL par an.

L’implication de Geocean et d’autres entreprises internationales dans ce projet souligne l’attractivité du potentiel gazier du Congo-Brazzaville. Ce projet est non seulement une opportunité économique pour le pays, mais il renforce également sa position sur le marché mondial de l’énergie. Son succès pourrait ouvrir la voie à d’autres investissements et collaborations internationales, contribuant ainsi à la croissance et à la diversification de l’économie congolaise.

En outre, la participation d’entreprises comme Geocean témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du Congo-Brazzaville à devenir un acteur majeur dans le secteur du gaz naturel liquéfié. Le projet Congo LNG, avec ses avancées technologiques et ses partenariats internationaux, représente un pas important vers l’exploitation durable et efficace des ressources gazières du pays.

Le secteur gazier au Congo-Brazzaville pourrait avoir des répercussions positives sur le plan social et économique. Avec une bonne vision, il est en mesure de créer des emplois en stimulant d’autres secteurs de l’économie. Cependant, il est essentiel que ces projets soient menés dans le respect des normes environnementales et des droits des communautés locales pour assurer un développement équilibré et durable.